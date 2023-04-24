40-летний Пепе продлил контракт с «Порту» до 2024 года

Теги высшая лига Португалия Порту Пепе Футбол

Пепе продлил контракт с «Порту».

40-летний защитник подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Пепе начинал карьеру в «Порту» в 2004 году, в 2007-м он перешел в «Реал». Защитник вернулся в португальскую команду в 2019-м. В составе «Порту» защитник 4 раза становился чемпионом Португалии, дважды выиграл Кубок страны, один раз Суперкубок. 

«Я очень нервничаю, потому что это контракт, который для меня очень много значит. Это означает, что многие могут сомневаться в моих способностях, учитывая, что мне 40 лет, но я, как игрок и человек, обычно говорю, что я очень честен, я многим обязан «Порту» и не хотел обманывать президента, людей из клуба, моего тренера и моих товарищей по команде.

Я хочу поблагодарить всех в клубе за то, что они делают меня лучше каждый день как игрока, человека и даже отца. Только те, кто был здесь, знают ценности, которые президент передает остальным сотрудникам, потому что себя я тоже считаю сотрудником клуба. Это человек, который борется за эти цвета, за этот регион, и где бы я ни находился, я буду чтить этот клуб.

У меня есть несколько титулов, выигранных с этим клубом, все они особенные, потому что я люблю этот клуб и город, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад в этом сезоне своей работой, чтобы, дай бог, мы смогли продолжить нашу победную волну», – сказал Пепе.

Подробную статистику Пепе можно найти здесь.

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12 комментариев

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Злобный Конь
Вот что значит Анатолий Фёдорович Бышовец!
Такого мастерюгу взрастил!
+7
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Пако
Футбольный долгожитель. С завидной коллекцией трофеев - имеет около 25 высоких титулов, в т.ч. победитель Лиги чемпионов УЕФА за 2013/14, 2015/16, 2016/17 годы (в составе "Мадрида")
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Екн Лор
Пепе, Роналду, Нани, Куарежма тащили Португалию почти 10 лет и взяли Евро. Играя со всякими Ренату Санчешами, Луишами Нету и Поштигой. Это вам не Аргентина, у которой были Агуэро, Тевес, Маскерано, Ди Мария, Игуаин, Лавесси, Димичелис и т.д. И у этого состава 0 трофеев
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Данияр Жумабекович
Ответ Los Galácticos
Пепе конечно машина, на пике с Рамосом были лучшей парой цз в мире, в свои 40 все еще хорош для чемпионата Португалии и на ЧМ был в полном порядке.
интересно кто минусует вас, с чем именно не согласны они или Пепе с Рамосом сильно обидели их клуб наверное в свое время
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