40-летний Пепе продлил контракт с «Порту» до 2024 года

Пепе продлил контракт с «Порту».

40-летний защитник подписал соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Пепе начинал карьеру в «Порту» в 2004 году, в 2007-м он перешел в «Реал». Защитник вернулся в португальскую команду в 2019-м. В составе «Порту» защитник 4 раза становился чемпионом Португалии, дважды выиграл Кубок страны, один раз Суперкубок.

«Я очень нервничаю, потому что это контракт, который для меня очень много значит. Это означает, что многие могут сомневаться в моих способностях, учитывая, что мне 40 лет, но я, как игрок и человек, обычно говорю, что я очень честен, я многим обязан «Порту» и не хотел обманывать президента, людей из клуба, моего тренера и моих товарищей по команде.

Я хочу поблагодарить всех в клубе за то, что они делают меня лучше каждый день как игрока, человека и даже отца. Только те, кто был здесь, знают ценности, которые президент передает остальным сотрудникам, потому что себя я тоже считаю сотрудником клуба. Это человек, который борется за эти цвета, за этот регион, и где бы я ни находился, я буду чтить этот клуб.

У меня есть несколько титулов, выигранных с этим клубом, все они особенные, потому что я люблю этот клуб и город, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад в этом сезоне своей работой, чтобы, дай бог, мы смогли продолжить нашу победную волну», – сказал Пепе.

Подробную статистику можно найти здесь.

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