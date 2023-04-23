Терзич о лидерстве «Боруссии»: «Мы просто сделали шаг вперед. Впереди еще много работы»

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил лидерство «Боруссии» в Бундеслиге.

Главный тренер дортмундцев высказался после разгрома «Айнтрахта» (4:0) в 29-м туре.

«Мы довольны игрой и результатом, но мы просто сделали шаг вперед. Каждый игрок хотел доказать: то, что мы показали неделю назад во втором тайме в Штутгарте – не то, к чему мы стремимся и чего заслуживаем, тем более учитывая, сколько мы уже вложили в этот сезон.

Мы очень довольны сегодняшней игрой, но о полной радости говорить еще рано – впереди еще много работы», – сказал Терзич.

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5 комментариев

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Chernoy
Никакого шага вперёд не было. Просто кое-кто сделал пару шагов назад. Шаг вперёд мог быть в ЛЧ, но слить Челси, даже не представляю, что надо было сделать, чтобы слить нынешнему Челси.
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Док163
Ну теперь все зависит от Боруссии!!!!
+3
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Виталий Желтоусов
правильныйе слова от тренера шмелей, но будет очень тяжело. 🔥 🔥 🔥.
Хоть интрига появилась в Бундеслиге
+1
0
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Собака-буддист
Как будет парадоксально если худшая за 11 лет Боруссия станет чемпионом, что не удавалось ни фавру, ни тухелю
+2
-1
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<~Inter~>
Ответ Док163
Ну теперь все зависит от Боруссии!!!!
Календарь Дортмунда тяжелее и Бавария всё ещё явный фаворит в гонке
0
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