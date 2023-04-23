Терзич о лидерстве «Боруссии»: «Мы просто сделали шаг вперед. Впереди еще много работы»

Эдин Терзич оценил лидерство «Боруссии» в Бундеслиге.

Главный тренер дортмундцев высказался после разгрома « » (4:0) в 29-м туре.

«Мы довольны игрой и результатом, но мы просто сделали шаг вперед. Каждый игрок хотел доказать: то, что мы показали неделю назад во втором тайме в Штутгарте – не то, к чему мы стремимся и чего заслуживаем, тем более учитывая, сколько мы уже вложили в этот сезон.

Мы очень довольны сегодняшней игрой, но о полной радости говорить еще рано – впереди еще много работы», – сказал .

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