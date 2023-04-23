«Дортмунд» лидирует в Бундеслиге после 29-го тура впервые за 11 лет. Тогда клуб стал чемпионом последний раз

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» лидирует в Бундеслиге после 29-го тура впервые за 11 лет.

Это случилось после того, как накануне дортмундцы разгромили «Айнтрахт» (4:0), а «Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3).

Последний раз «Боруссия» лидировала после 29-го тура в сезоне-2011/12, по итогам которого последний раз становилась чемпионом Германии.

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8 комментариев

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rigobersong
Тухель красава, все-таки выиграет титул для Боруссии:))
+33
-5
+28
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Pokrishkin
Надеюсь не упустят чемпионство, и их легенда Ройс всё-таки выиграет Бундеслигу. Лучше возможности может не представиться
+18
0
+18
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ChefJhonnyMorgan
Очень хочется, чтобы Ройс чемпионом наконец-то стал
+6
0
+6
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Александр Рагулин
Ответ Марслан Акматалиев
Календарь у Дортмунда лёгкий, можно выигрывать, даже нужно. Единственный серьезный соперник это одноклубники из Гладбаха. Буду рад персонально за Ройса.
Так то Майнц самый серьёзный соперник в последнем туре. Но Боруссия может потерять очки где угодно, надеюсь соберутся на последнии матчи как на плей-офф ЛЧ.
+1
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+1
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Мамаральду Кристина
Дортмунд эсли хочет чемпионство должен выиграть все 5 матчи, теперь все зависит от самих . Удачи боруссий.
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Марслан Акматалиев
Календарь у Дортмунда лёгкий, можно выигрывать, даже нужно. Единственный серьезный соперник это одноклубники из Гладбаха. Буду рад персонально за Ройса.
+1
-1
0
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日本人
Ответ rigobersong
Тухель красава, все-таки выиграет титул для Боруссии:))
🤣🤣🤣
0
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<~Inter~>
Ответ Pokrishkin
Надеюсь не упустят чемпионство, и их легенда Ройс всё-таки выиграет Бундеслигу. Лучше возможности может не представиться
Календарь у Дортмунда потяжелее выглядит
0
0
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