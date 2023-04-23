«Дортмунд» лидирует в Бундеслиге после 29-го тура впервые за 11 лет. Тогда клуб стал чемпионом последний раз

«Боруссия» лидирует в Бундеслиге после 29-го тура впервые за 11 лет.

Это случилось после того, как накануне дортмундцы разгромили «Айнтрахт» (4:0), а «Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3).

Последний раз « » лидировала после 29-го тура в сезоне-2011/12, по итогам которого последний раз становилась чемпионом Германии.

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