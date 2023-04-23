Кин о требле «Ман Сити»: «Реал» – самая серьезная проблема. Но с Гвардиолой шансы отличные»

Рой Кин уверен, что «Реал» – главное препятствие на пути «Манчестер Сити» к треблу.

«Я знаю, насколько сложно выигрывать трофеи, так что если « » оформит требл, то это будет отличная работа. Однако впереди несколько препятствий, « » в особенности. В Кубке «горожане» явные фавориты, также есть еще АПЛ.

Но «Реал» – это сложная задача. Пройти «Реал» – самая серьезная проблема.

В раздевалке уже чувствуется запах [успеха в это время года]. Уже можно его почувствовать, он витает по всему клубу. И именно в такой ситуации тебе и хочется быть.

Нужно, чтобы некоторые результаты сложились в твою пользу, как в матче « » вчера, но этот запах уже есть в раздевалке. Об этом даже не надо говорить. Ты просто понимаешь, что должен выигрывать каждый следующий матч.

Если посмотреть на предстоящие матчи, то – именно тот, кого хочется видеть во главе команды. Если тренер он, то у вас прекрасные шансы», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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