Кин о требле «Ман Сити»: «Реал» – самая серьезная проблема. Но с Гвардиолой шансы отличные»

Теги Рой Кин Манчестер Сити Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Рой Кин уверен, что «Реал» – главное препятствие на пути «Манчестер Сити» к треблу.

«Я знаю, насколько сложно выигрывать трофеи, так что если «Сити» оформит требл, то это будет отличная работа. Однако впереди несколько препятствий, «Реал» в особенности. В Кубке Англии «горожане» явные фавориты, также есть еще АПЛ.

Но «Реал» – это сложная задача. Пройти «Реал» – самая серьезная проблема.

В раздевалке уже чувствуется запах [успеха в это время года]. Уже можно его почувствовать, он витает по всему клубу. И именно в такой ситуации тебе и хочется быть.

Нужно, чтобы некоторые результаты сложились в твою пользу, как в матче «Арсенала» вчера, но этот запах уже есть в раздевалке. Об этом даже не надо говорить. Ты просто понимаешь, что должен выигрывать каждый следующий матч.

Если посмотреть на предстоящие матчи, то Пеп Гвардиола – именно тот, кого хочется видеть во главе команды. Если тренер он, то у вас прекрасные шансы», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Реал тоже не прочь, но у него отставание от Барсы поболее.... а вот Кубок и ЛЧ выиграть вероятность, как и у Сити🤷
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAVID19-91
Ответ Сади Самедов
Вот кого бы не хотелось видеть с треблом, так это арабских мешков За махинации давно должны были выкинуть из ЛЧ ещё в прошлом году, в этом году тоже все никак до вас руки федерации не дойдут начать расследование, чтобы спустить в низший дивизион и расформировать клуб Как болельщик Арсенала могу сказать, что терпеть не могу этот проект и желаю им поражения во всех турнирах, вот такой я необъективный, уж извините) Просто запарили уже с этим треблом, каждый день трубят про него
Раньше Арсенал скупал французских футболистов и за счет этого был в топе, так что не Гуннерам это говорить. Все гранды это мешки. Они были богаче мелких клубов и за счет этого выигрывали. Т что у них деньги появились раньше, не дает им права выпендриваться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Шансы у соперников полуфинала ЛЧ примерно равные. Всё решат настрой команд на ответный матч (17 мая) и наличие в строю составов ведущих игроков.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Как там требл МЮ, посоны?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deronda
требл в этом году только у челси. хотя еще есть время и лэмпса уволить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
Ответ Raul14
лысый пеп снова вылетит из ЛЧ, приятного просмотра))
Шансы 50/50.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий