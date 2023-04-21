Томас Тухель: «Бавария» три года подряд играет в 1/4 финала ЛЧ. Я бы не сказал, что у нас кризис»
Томас Тухель не считает, что «Бавария» находится в игровом кризисе.
После того, как Тухель сменил Юлиана Нагельсманна, мюнхенский клуб завершил выступления в двух турнирах – Кубке Германии и Лиге чемпионов, а также выиграл лишь два матча из шести.
«Я прекрасно понимаю, что три года без полуфинала в Кубке Германии – это недостаточно.
Но команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно все ставить под сомнение. Многие большие клубы не вышли в четвертьфинал.
Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы все еще первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», – заявил главный тренер «Баварии».
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