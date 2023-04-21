Томас Тухель: «Бавария» три года подряд играет в 1/4 финала ЛЧ. Я бы не сказал, что у нас кризис»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не считает, что «Бавария» находится в игровом кризисе.

После того, как Тухель сменил Юлиана Нагельсманна, мюнхенский клуб завершил выступления в двух турнирах – Кубке Германии и Лиге чемпионов, а также выиграл лишь два матча из шести.

«Я прекрасно понимаю, что три года без полуфинала в Кубке Германии – это недостаточно.

Но команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно все ставить под сомнение. Многие большие клубы не вышли в четвертьфинал.

Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы все еще первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», – заявил главный тренер «Баварии».

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29 комментариев

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United_LP
Только Тухель сам к этому никакого отношения не имеет. Разве что к вылету в этом году.
+43
-2
+41
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Aibek Mak
😂😂😂 как будто он вывел их в четвертьфинал. Повылетать с кубка и лиги чемпионов так то мог бы и я)
+31
-1
+30
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Роман Ковачевич
Бавария так то один из фаворитов лч всегда и 1/4 финала 3 года подряд это провал для них. Другое дело было если бы 3 года подряд до полуфинала доходили бы, это другое дело и можно было бы сказать, что команде просто не везёт выйти в финал или выграть лч как тому же Ман сити, который влетает в полуфиналах или в финале лч, но по игре нет вопросов к ним. А вылет в 1/4 для Баварии это провал, так как это единственный турнир где определяется реальная сила Баварии и характер , а не чемпионат где они чемпионы 10 лет подряд.
+18
0
+18
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1garyuha
Ответ Роман Ковачевич
Бавария так то один из фаворитов лч всегда и 1/4 финала 3 года подряд это провал для них. Другое дело было если бы 3 года подряд до полуфинала доходили бы, это другое дело и можно было бы сказать, что команде просто не везёт выйти в финал или выграть лч как тому же Ман сити, который влетает в полуфиналах или в финале лч, но по игре нет вопросов к ним. А вылет в 1/4 для Баварии это провал, так как это единственный турнир где определяется реальная сила Баварии и характер , а не чемпионат где они чемпионы 10 лет подряд.
Ну вот с Пепом три года подряд до полуфинала доходили и что-то я чаще слышал версию что лысый шарлатан развалил машину Хайнкеса, чем что им просто не везет.
+9
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+9
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Виталий Ан
Ответ Роман Ковачевич
Бавария так то один из фаворитов лч всегда и 1/4 финала 3 года подряд это провал для них. Другое дело было если бы 3 года подряд до полуфинала доходили бы, это другое дело и можно было бы сказать, что команде просто не везёт выйти в финал или выграть лч как тому же Ман сити, который влетает в полуфиналах или в финале лч, но по игре нет вопросов к ним. А вылет в 1/4 для Баварии это провал, так как это единственный турнир где определяется реальная сила Баварии и характер , а не чемпионат где они чемпионы 10 лет подряд.
Чемпионская команда может встретиться на любом этапе. Если она попадает тебе в 1/8 ты вылетаешь там же. Может быть только одно исключение, если ты сам являешься ей. О какой стадии идет речь? Интер и Милан по вашему является сильней ПСЖ,Баварии? А в финал выйдет кто то из них и он будет сильней Сити или Реала? Это ведь не чемпионат где можно на дистанции выявить сильнейшую команду, и то не всегда победитель является ей. Хорош уже мерить этими стадиями. Это не отражает силы команд.
+10
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+9
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Пирс Морган
Да все отлично, сомнений нет
+9
-1
+8
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Милан 737..
Надо было дать доработать Нагельсману до конца сезона а потом уже Тухеля приглашать, очень большая ошибка Баварии, очень ☝️🤦‍♂️ ...
+4
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Vvvv Xxxx
Ответ Заур Алиев
Для Баварии четвертьфинал это провал, тем более 3 раза подряд, о чем это лузер говорит, теперь понятно что с этим тренером Баварии ничего не светит в ЛЧ, облажался по полной программе, теперь так жалко оправдывается. Верните Флика.
Если в следующем году при тухеле,Бавария отлетит при 1/8 или ранее,будет даже неудивительно )))
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Заур Алиев
Для Баварии четвертьфинал это провал, тем более 3 раза подряд, о чем это лузер говорит, теперь понятно что с этим тренером Баварии ничего не светит в ЛЧ, облажался по полной программе, теперь так жалко оправдывается. Верните Флика.
+1
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+1
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Милан 737..
У Баварии большой перекос с составом, есть 10 классных полузащитников, но нет ни одного топового нападающего ☝️ ...
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Sergej Klassen
У нас??
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Jor Hakobyan
Ответ Карл_Иваныч
В "Баварии" наступил кризис по фамилии Тухель - специалист. обеспечивший вылет из ЛЧ. Верните Флика!
А Тухель тут причём? Ещё рано его обвинять. В этой ситуации виноваты только руководители.
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Emkafa
Ответ gPk
11 и 8 место АПЛ.Почет и уважение!
это матчи плейофф!
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gPk
Ответ Emkafa
Из-за особенностей сетки, вы- правы! Но, какие вопросы могут быть, если сетка как у Реала, например? В том году : Париж, Челси, Сити, Ливерпуль. В этом : Ливерпуль, Челси, Сити...
11 и 8 место АПЛ.Почет и уважение!
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Emkafa
Ответ Виталий Ан
Чемпионская команда может встретиться на любом этапе. Если она попадает тебе в 1/8 ты вылетаешь там же. Может быть только одно исключение, если ты сам являешься ей. О какой стадии идет речь? Интер и Милан по вашему является сильней ПСЖ,Баварии? А в финал выйдет кто то из них и он будет сильней Сити или Реала? Это ведь не чемпионат где можно на дистанции выявить сильнейшую команду, и то не всегда победитель является ей. Хорош уже мерить этими стадиями. Это не отражает силы команд.
Из-за особенностей сетки, вы- правы! Но, какие вопросы могут быть, если сетка как у Реала, например? В том году : Париж, Челси, Сити, Ливерпуль. В этом : Ливерпуль, Челси, Сити...
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United_LP
Тухель: четвертьфинал не кризис.
Кан, уволивший Нагеля за мнимое второе место в бундесе и уверенный проход ПСЖ: Не понял.
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Axmat Cecenov
РЕАЛ, за последние 13 лет вышел 11 раз в полуфинал. Когда в 19 году они проиграли раньше Аяксу, все говорили что это команда закончился. А, Тухель гордится что вышли в 1/4 финала тем более он неимеет никакого отношения
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Jor Hakobyan
Хоть 100 раз подряд. Если Бавария вылетит из 1/4 финала, это уже провал. Не надо гордится такими достижениями если ты топ команда.
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Lazizbek Gulyamov
У меня нет сомнений что если Тухель руководил с 2022 года то Бавария играл в Лиги Европы
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Klaus
что за до....б
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dimamak10
Для Бенфики 3 года в 1/4й это отличный результат для Баварии нет
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Милан 737..
В истории ЛЧ пока без изменений все будет - Реал 14 ЛЧ, Милан 7, Ливерпуль и Бавария по 6, только вот Сити может наконец выиграть свою первую ЛЧ спустя столько лет и миллиардов вложенных в состав, да и то это ещё очень далеко не факт что Реал опять выиграет эту ЛЧ ☝️...
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Милан 737..
Ну хоть этих гениев Кана и Салихамиджич повыгоняли ☝️🤭 ...
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Милан 737..
Бавария с Нагельсманом просто выносил а до этого всех в ЛЧ, но гений Кан посчитал что этого недостаточно, в итоге вылетели от Сити в одну калитку и в чемпионате тоже ничего хорошего ☝️🤦‍♂️ ...
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skytent1
надо дать тухелю время понятно , что он только пришел. только в следующем сезоне будет понятна его работа. но на чужом багаже ему не получилось завоевать трофеи. это справедливо
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