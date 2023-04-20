Где смотреть Спартак – Краснодар, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

В понедельник, 24 апреля, сыграют Спартак и Краснодар в 24 туре РПЛ.

Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!

  • Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Краснодар

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Спартак: все новости

Краснодар: все новости

РПЛ: все новости

Прогноз на матч Спартак – Краснодар

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savelovd
На матч тв он тоже будет, что не написали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий