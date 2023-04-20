Где смотреть Спартак – Краснодар, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля
В понедельник, 24 апреля, сыграют Спартак и Краснодар в 24 туре РПЛ.
Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!
- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Краснодар
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
1 комментарий