В понедельник, 24 апреля, сыграют Спартак и Краснодар в 24 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Краснодар

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Спартак – Краснодар