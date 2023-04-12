«Матч ТВ» допустил до тренировок Польщикова. Игрок на драфте надел футболку «Народной команды»

Теги Константин Генич Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Народная команда Медиафутбол

Никита Польщиков рассказал, как его приняли в «Матч ТВ» после скандала на драфте.

Игрок был выбран командой «Матч ТВ» на драфте Winline Медиалиги, однако прямо на презентации надел футболку «Народной команды» и заявил, что хочет играть только за нее.

– Ты вчера впервые посетил тренировку «Матч ТВ», как все прошло? Смог ли ты потренироваться с командой? 

– Началось все не без шуток. Григорян мне сразу сказал, что меня отпускает, что я могу уйти играть в «Народную команду». Но потом я понял, что это его последний день в команде, поэтому да, удалось потренироваться.

Команда в целом встретила нормально, никаких особо негативных эмоций не было. Со всеми из клуба переговорил: с Костей Геничем, с Алексеем Гориным, с Сергеем Дурасовым, поэтому вроде как все нормально. 

Будем ждать финальных решений по поводу того, в какой команде я буду.

– Как отреагировал коллектив на твое появление?

– В коллективе есть знакомые ребята. С кем-то когда-то играл, с кем-то пересекался. Также там был сын моего, так скажем, главного тренера в жизни, который меня тренировал в школе «Химок». Когда есть знакомые лица, всегда приятно вливаться в коллектив. 

– В пятницу «Матч ТВ» сыграет с «Народной командой». Ты за кого будешь играть? 

– Посмотрим. На данную минуту – за «Матч ТВ». Но все имеет свойство меняться, – сказал Польщиков.

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