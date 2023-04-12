«Матч ТВ» допустил до тренировок Польщикова. Игрок на драфте надел футболку «Народной команды»

Никита Польщиков рассказал, как его приняли в «Матч ТВ» после скандала на драфте.

Игрок был выбран командой «Матч ТВ» на драфте , однако прямо на презентации надел футболку «Народной команды» и заявил, что хочет играть только за нее.

– Ты вчера впервые посетил тренировку «Матч ТВ», как все прошло? Смог ли ты потренироваться с командой?

– Началось все не без шуток. Григорян мне сразу сказал, что меня отпускает, что я могу уйти играть в «Народную команду». Но потом я понял, что это его последний день в команде, поэтому да, удалось потренироваться.

Команда в целом встретила нормально, никаких особо негативных эмоций не было. Со всеми из клуба переговорил: с Костей Геничем, с Алексеем Гориным, с Сергеем Дурасовым, поэтому вроде как все нормально.

Будем ждать финальных решений по поводу того, в какой команде я буду.

– Как отреагировал коллектив на твое появление?

– В коллективе есть знакомые ребята. С кем-то когда-то играл, с кем-то пересекался. Также там был сын моего, так скажем, главного тренера в жизни, который меня тренировал в школе «Химок». Когда есть знакомые лица, всегда приятно вливаться в коллектив.

– В пятницу «Матч ТВ» сыграет с « ». Ты за кого будешь играть?

– Посмотрим. На данную минуту – за «Матч ТВ». Но все имеет свойство меняться, – сказал Польщиков.

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