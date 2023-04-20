«Спортинг» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ювентус» сыграет в гостях со «Спортингом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первом матче в Турине итальянцы обыграли «львов» со счетом 1:0.

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