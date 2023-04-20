«Спортинг» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Спортинг Ювентус Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Ювентус» сыграет в гостях со «Спортингом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первом матче в Турине итальянцы обыграли «львов» со счетом 1:0.

Спортинг Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика ЛЕ

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8 комментариев

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Игорь Климов
Ювентус победы!
+5
0
+5
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Милан 737..
Ювентусу победы!, надо что бы и в финале ЛЕ играла итальянская команда!, какой-то взлёт Итальянского футбола в Еврокубках мы наблюдаем ☝️ ...
+3
0
+3
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Halicarnassus
Ювентус сегодня не проиграет , как минимум, х2 железное. Кэф хороший ) никого не призываю ставить !
+2
-1
+1
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Ramiz Tamazanov
Ювентусу победы, но почему-то тревожно за них. Спортинг неплох.
+1
0
+1
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Halicarnassus
Ответ yrok77
я думаю победа спортинга в один мяч и доп время будет
Больше склоняюсь к уверенной победе Ювентуса в гостях. 0-2 вполне
+1
0
+1
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Halicarnassus
За прогнозами ко мне )
0
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I am Timur >>M<<
Удачи Ювентус. Болеть начал за Юве когда они играли против Реала в полуфинале лиги чемпионов. Не помню всё, кроме того как Буффон отбил пенальти, а Дель Пьеро забил очень и очень красивый гол.
0
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yrok77
Ответ Halicarnassus
Ювентус сегодня не проиграет , как минимум, х2 железное. Кэф хороший ) никого не призываю ставить !
я думаю победа спортинга в один мяч и доп время будет
0
0
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