Где смотреть Зенит – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 22 апреля
В субботу, 22 апреля, сыграют Зенит и Динамо Москва в 24 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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