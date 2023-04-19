Галлахер о 0:2: «Челси» создал много моментов, больше и лучшего качества, чем «Реал». Чтобы выигрывать, надо забивать»

Теги Челси Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер объяснил поражение «Челси» от «Реала» (0:2).

Команды провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:0 в пользу мадридцев).

«Играли мы хорошо и создали много голевых моментов, больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе все связано с использованием шанса, а это нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чем мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.

К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас ее нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Чтобы выигрывать, надо забивать. Они это делали сегодня, а мы – нет.

Мы шли вперед, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами.

Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», – сказал полузащитник «Челси».

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79 комментариев

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qwaza
Челси создал моменты, Реал - голы. Всё честно.
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-7
+147
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белошип
Синие так походу и не поняли,что это Реал им позволял играть,а как только Мадрид включился-сразу сунули две штуки без напряга)
+123
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+102
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Alone
Отлично играли, просто лучшие, Лэмпард проделывает колоссальную работу, надеюсь что его оставят, все болельщики других английский клубов этого тоже очень хотят.
+77
-7
+70
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Aleks Abkhalimov
Ответ Назар Игорь
Может изменить правила футбола, определять победителя не по числу забитых мячей а по количеству созданных голевых моментов?
Ну вон золотой мяч дали за подходы и предголевые
+63
-14
+49
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Dragnil
Ответ Aggrrist
Сейчас фанаты Реала будут как всегда нагонять пафоса, а по факту как всегда Куртуа тащил.
А что, Куртуа должен был красную дорожку стелить и ждать гола в сторонке?
+27
-3
+24
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menhausen
Реал так прошлую лигу чемпионов выиграл, моменты создавал соперник забивал реал, так что ничего нового
+25
-2
+23
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Real_v_dushe
Моменты - это, конечно, хорошо, но как бы голы весомее будут. И по моему скромному мнению у Реала даже этих самых опасных моментов было больше.
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Real_v_dushe
Ответ Aggrrist
Сейчас фанаты Реала будут как всегда нагонять пафоса, а по факту как всегда Куртуа тащил.
По факту кроме двух голов, когда кстати защита была полностью раскатана, а вратарь Челси был полностью отыгран в обоих моментах, у Реала были хорошие моменты. Удар Родриго в штангу, моменты у Винисиуса и Бенезема, Модрич тоже имел неплохой момент. Но моменты с голами были такими, что ни одна статистика не может их отразить. Это были моменты, что называется без шансов, таких моментов у Челси не было. По xG этот матч должен быть результативным и ничейным, но само качество моментов у Реала было объективно лучше в этом матче, поэтому Реал заслуженно победил.
+19
-5
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Veni-Vidi-Vici
Потому что Реалу не было необходимости идти вперёд большими силами, они играли по счёту, оберегали добытый в первом матче результат. Вполне естественно, что при таком раскладе игровой инициативой больше владел Челси. Странно, что игроки и тренер этого не понимают и выдают за какое-то своё достижение.
+14
0
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Назар Игорь
Может изменить правила футбола, определять победителя не по числу забитых мячей а по количеству созданных голевых моментов?
+18
-5
+13
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Булат Кошкимбаев
Даже не знаю, как описать Челси и ту ложную уверенность в том, что они играли хорошо.
Челси был хорош до пропущеного гола. После гола, их уже не было на поле, второй унизительный гол тому подтверждение. Если команда сыпется от одного пропущеного, о какой хорошей игре можно говорить? В Ла Лиге любая команда может дать бой Реалу и прижать их к воротам на 60 минут, но по итогу проиграют встречу. Это вообще никаким образом не заслуга Челси. Так играть нельзя.
+16
-4
+12
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Johny111
У них вообще очень долго с этим проблемы. Никак форварда найти не могут. Какие надежды были на Вернера потом Лукаку. Наверное теперь с большой теплотой вспоминают Диего Косту. Не говоря уже о Дрогба
+9
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Пако
И тем не менее, «Реал» вполне заслужил выход полуфинал.
+9
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Андрей
Ответ Назар Игорь
Может изменить правила футбола, определять победителя не по числу забитых мячей а по количеству созданных голевых моментов?
по "играли хорошо". ))
+6
0
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Antuanych
Ответ Мадрид наказывает!
Жестоко наказывает (с)
Еще бы кто-нибудь рассказал Константину, что не нужно постоянно объяснять смысл своих шуток. Люди не тупые. ))
+4
0
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koshaus
По сути у Челси был один серьёзный момент, когда этот Кукучтототам попал в Куртуа, у Реала куда серьёзней моменты были. Но всё это нытьё мы уже слышали в прошлом году. Даёшь финал Реал - Милан.
+4
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Ариф Мейланов
Ну не знаю. Челси, конечно, опасные моменты создавал, но реал дважды раскатал оборону лондонцев до пустых ворот. Так что реал, думаю, по остроте атак побеждает
+4
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Мадрид наказывает!
Ответ Antuanych
Еще бы кто-нибудь рассказал Константину, что не нужно постоянно объяснять смысл своих шуток. Люди не тупые. ))
Люди не тупые, а Константин тупой)
+4
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Биодудь
Ответ Булат Кошкимбаев
Даже не знаю, как описать Челси и ту ложную уверенность в том, что они играли хорошо. Челси был хорош до пропущеного гола. После гола, их уже не было на поле, второй унизительный гол тому подтверждение. Если команда сыпется от одного пропущеного, о какой хорошей игре можно говорить? В Ла Лиге любая команда может дать бой Реалу и прижать их к воротам на 60 минут, но по итогу проиграют встречу. Это вообще никаким образом не заслуга Челси. Так играть нельзя.
Да Челси это мертвая команда без тренера и игры. Их даже Брайтон на своем поле насилует.
+2
0
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Ilqar Murad
У нас было качество высший сорт, моменты лучшие в мире, но мы позорно проиграли достойно с предедущими поражениями знайте.
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ConorNite
Моменты нужно превращать еще в голы. Реал показал мастер класс, а Челси пока не готов к столь высокому уровню. Все просто
+2
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LosBlancos
челси играл хорошо ,молодцы . а Реал просто на классе вышел
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Богдан Канюк
Ну ведь нет же)
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Рашпель793
Ответ Johny111
У них вообще очень долго с этим проблемы. Никак форварда найти не могут. Какие надежды были на Вернера потом Лукаку. Наверное теперь с большой теплотой вспоминают Диего Косту. Не говоря уже о Дрогба
А ещё были Шевченко, Торрес, Это’О, Игуаин, Пато и прочие ребята с именем, которые в итоге провалились. Там какое-то проклятие точно есть.
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Лёха Жданчик
Ответ Johny111
У них вообще очень долго с этим проблемы. Никак форварда найти не могут. Какие надежды были на Вернера потом Лукаку. Наверное теперь с большой теплотой вспоминают Диего Косту. Не говоря уже о Дрогба
Не говоря о Жиру
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