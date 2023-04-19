Галлахер о 0:2: «Челси» создал много моментов, больше и лучшего качества, чем «Реал». Чтобы выигрывать, надо забивать»
Конор Галлахер объяснил поражение «Челси» от «Реала» (0:2).
Команды провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:0 в пользу мадридцев).
«Играли мы хорошо и создали много голевых моментов, больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе все связано с использованием шанса, а это нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чем мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.
К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас ее нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Чтобы выигрывать, надо забивать. Они это делали сегодня, а мы – нет.
Мы шли вперед, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами.
Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали», – сказал полузащитник «Челси».
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Челси был хорош до пропущеного гола. После гола, их уже не было на поле, второй унизительный гол тому подтверждение. Если команда сыпется от одного пропущеного, о какой хорошей игре можно говорить? В Ла Лиге любая команда может дать бой Реалу и прижать их к воротам на 60 минут, но по итогу проиграют встречу. Это вообще никаким образом не заслуга Челси. Так играть нельзя.