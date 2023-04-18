Роналду выложил фото с дочерью: «Поздравляю с первым годом жизни. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘»
Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днем рождения .
Нападающий «Аль-Насра» опубликовал фотографию с дочерью Беллой.
«Поздравляю с первым годом жизни, любовь моя. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘» – написал португалец.
Напомним, в прошлом году спутница футболиста Джорджина Родригес родила дочь. Пара ждала двойню, однако мальчик умер, выжила только девочка.
Один я только вижу что она копия своей мамы???
там и сын - копия.
но у этой глаза Джорджины