Роналду выложил фото с дочерью: «Поздравляю с первым годом жизни. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘»

Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днем рождения .

Нападающий « » опубликовал фотографию с дочерью Беллой.

«Поздравляю с первым годом жизни, любовь моя. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘» – написал португалец.

Напомним, в прошлом году спутница футболиста Джорджина Родригес родила дочь. Пара ждала двойню, однако мальчик умер, выжила только девочка.

Фото: https://twitter.com/Cristiano/