Роналду выложил фото с дочерью: «Поздравляю с первым годом жизни. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днем рождения .

Нападающий «Аль-Насра» опубликовал фотографию с дочерью Беллой.

«Поздравляю с первым годом жизни, любовь моя. Папа очень любит тебя! 🎂❤😘» – написал португалец.

Напомним, в прошлом году спутница футболиста Джорджина Родригес родила дочь. Пара ждала двойню, однако мальчик умер, выжила только девочка.

Фото: https://twitter.com/Cristiano/

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Дочь ещё не понимает, насколько крут её отец!
+92
-7
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niru
Просто копия Криша)
+66
-2
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S100 Winner
У Роналду детей больше, чем годов жизни у его хейтеров, которые с пеной у рта утверждают, что он "не мужик" просто потому, что привык ухаживать за своим внешним видом
+45
-10
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ niru
Просто копия Криша)
На маму Криша похожа
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ А.Э.РАСИМ
Дитя Саудовской Аравии.
Ты ни одного поста о Роналду не пропускаешь. В чем твоя проблема? Вроде португалец перешёл в арабский клуб, зарабатывать и доигрывать. Казалось бы, стал никому не нужным, но хейтеры продолжают за ним следить. Даже у его фанатов нет столько времени на него. Жалко таких ребят)
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Какая красавица растёт у Криша☺️
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Папина дочка! )) Если бы ее отдельное фото подписали "Рональду в детстве", я бы поверил ))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Екн Лор
Дочь ещё не понимает, насколько крут её отец!
Она вообще ещё мало что понимает в этой жизни
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chernov jr
Ответ fellx
Ты ни одного поста о Роналду не пропускаешь. В чем твоя проблема? Вроде португалец перешёл в арабский клуб, зарабатывать и доигрывать. Казалось бы, стал никому не нужным, но хейтеры продолжают за ним следить. Даже у его фанатов нет столько времени на него. Жалко таких ребят)
предположу, что проблема в том, что он такой же ту*ой как и все остальные хейтеры и не понимает природу своего хейта. не может спокойно относиться к вещам которые он не понимает и не хочет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ S100 Winner
У Роналду детей больше, чем годов жизни у его хейтеров, которые с пеной у рта утверждают, что он "не мужик" просто потому, что привык ухаживать за своим внешним видом
просто это недалёкие так говорят. Настоящий мужчина всегда должен за собой ухаживать, а не выглядеть так, словно он 🐖
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Грустно видеть морщины на лице Кри ро… жаль что время так быстро летит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
красавица😍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Shalyshkin
Ответ niru
Просто копия Криша)
Ху.......ша)))
Один я только вижу что она копия своей мамы???
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Потапкин
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий удален модератором
не поминай - и не придут тогда, аминь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gustav Forsberg
Ответ niru
Просто копия Криша)
технологии впечатляют)
там и сын - копия.
но у этой глаза Джорджины
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
милота, повезло им друг с другом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Потапкин
надо смайликом лицо закрыть, гы) долгих лет счастливой жизни и отцу и детям)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Красавчики!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaise
Как похожа на папу 🥰
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Молодец
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Дети цветы жизни
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Красивая получится, когда вырастет! Будет фэшен какая-нибудь модель!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CHELSEA_2008
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Циник Петербургский
Папина дочка! )) Если бы ее отдельное фото подписали "Рональду в детстве", я бы поверил ))
Подумалось... Наверняка ее фамилия Рональду. Так что сейчас она и есть Рональду в детстве ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Охрана и безопасность
Ответ niru
Просто копия Криша)
Копия Криша Алана Мартина, тоже рожденная Джорджиной, ей 5 лет. Белла больше на Джорджину похожа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий