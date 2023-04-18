Властимил Петржела: «Карпин был бы одним из самых титулованных тренеров, если бы возглавлял «Зенит». Он готов для большой команды»
Властимил Петржела оценил тренерские качества Валерия Карпина.
«Карпин – сильный тренер. Думаю, его очень уважают футболисты, потому что он сам был классным игроком.
Конечно, «Ростов» – не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Валерия Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Он уже готов для большой команды.
Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров.
Отсутствие трофеев – временное явление в его тренерской карьере», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
«Зенит» занимает первое место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке с 46 баллами.
У Спартака - второй бюджет Лиги, и с вторым бюджетом Карпин влетал Порту (3:10), Легии (2:3), Санкт-Галлену (2:4), опять таки Марселю (0:3)
В Чемпионате по-моему только 1 раз реально боролись (2009), всё остальное время без шансов
В Кубке России кстати были такие результаты:
Спартак - Динамо 0:3, 1/4 (2009)
Спартак - ФК Москва 1:2, 1/8 (2009)
Спартак - ЦСКА 3:3 (4:5 по пенальти) 2011
Спартак - Волга 1:1 (5:6 по пенальти) 2011
Карпин был великим футболистом, но как тренер мягко говоря - очень противоречивый
Для Европы нет
Но Европы не предвидятся)))
0 титулов. При втором бюджете в Лиге
Со спартаком был близок (что уже чудо) но Сосик Джанаев решил что не нужно
Зенит бы с ним как в 2016-2018 постоянно финишировал
Думаю не очень корректно по нему мерить
Спартак 2009 один из лучших в 21 веке , говорю как человек который его постоянно хейтит
Плюс 1/4 лиги Европы стоит особняком на фоне вечного евролузерства
Разрыва как сейчас не было , но состав все равно был сильнее остальных