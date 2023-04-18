Властимил Петржела: «Карпин был бы одним из самых титулованных тренеров, если бы возглавлял «Зенит». Он готов для большой команды»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Властимил Петржела Валерий Карпин Футбол

Властимил Петржела оценил тренерские качества Валерия Карпина.

«Карпин – сильный тренер. Думаю, его очень уважают футболисты, потому что он сам был классным игроком.

Конечно, «Ростов» – не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Валерия Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Он уже готов для большой команды.

Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров.

Отсутствие трофеев – временное явление в его тренерской карьере», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке с 46 баллами.

44 комментария

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Максим Бодня
Ответ Artem Piatkov
Это всё отмазки У Спартака - второй бюджет Лиги, и с вторым бюджетом Карпин влетал Порту (3:10), Легии (2:3), Санкт-Галлену (2:4), опять таки Марселю (0:3) В Чемпионате по-моему только 1 раз реально боролись (2009), всё остальное время без шансов В Кубке России кстати были такие результаты: Спартак - Динамо 0:3, 1/4 (2009) Спартак - ФК Москва 1:2, 1/8 (2009) Спартак - ЦСКА 3:3 (4:5 по пенальти) 2011 Спартак - Волга 1:1 (5:6 по пенальти) 2011 Карпин был великим футболистом, но как тренер мягко говоря - очень противоречивый
а ничего, что это было 12 лет назад? не поклонник его талантов, но Петржела говорит о том, что прямо сейчас готов.
+20
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Один живой
Валера нашел свою команду, вернее клуб. Титулы это для википедии, а есть тренеры, которые являются частью структуры, проекта, они могут нравиться, не нравиться, но когда ты являешься частью всем известной группы, это тоже определенное достижение и репутация.
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Artem Piatkov
Это всё отмазки
У Спартака - второй бюджет Лиги, и с вторым бюджетом Карпин влетал Порту (3:10), Легии (2:3), Санкт-Галлену (2:4), опять таки Марселю (0:3)

В Чемпионате по-моему только 1 раз реально боролись (2009), всё остальное время без шансов

В Кубке России кстати были такие результаты:

Спартак - Динамо 0:3, 1/4 (2009)
Спартак - ФК Москва 1:2, 1/8 (2009)
Спартак - ЦСКА 3:3 (4:5 по пенальти) 2011
Спартак - Волга 1:1 (5:6 по пенальти) 2011

Карпин был великим футболистом, но как тренер мягко говоря - очень противоречивый
+24
-18
+6
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Дед Щукарь порожняк не гонит
зачем эти все... если бы, да кабы. Семак на своём месте. Валера на своём. И похоже, они оба довольны.
+4
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Alex Alex
Ответ Artem Piatkov
Это всё отмазки У Спартака - второй бюджет Лиги, и с вторым бюджетом Карпин влетал Порту (3:10), Легии (2:3), Санкт-Галлену (2:4), опять таки Марселю (0:3) В Чемпионате по-моему только 1 раз реально боролись (2009), всё остальное время без шансов В Кубке России кстати были такие результаты: Спартак - Динамо 0:3, 1/4 (2009) Спартак - ФК Москва 1:2, 1/8 (2009) Спартак - ЦСКА 3:3 (4:5 по пенальти) 2011 Спартак - Волга 1:1 (5:6 по пенальти) 2011 Карпин был великим футболистом, но как тренер мягко говоря - очень противоречивый
в каком месте великий? Хорошим? Да! но какой великий, простите
+4
-1
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Юрий Кечко
Ответ box2box2
Карпин>Семак. Но Зениту как Топ-клубу нужен Топ-тренер, уровня Спалетти, Боаша, а Семак и Карпин ему не соответствуют.
Для рпл соответствуют
Для Европы нет
Но Европы не предвидятся)))
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Prokuror Prokurorov
Ответ NMTEG
Карпин в контексте РФПЛ — хороший специалист, но состав нынешнего Зенита способен сделать титулованным тренером и бомжа с улицы
Ну были у Зенита и Боаш и бизнесмен и цыганский барон. Из всех троих только бородач худо-бедно добился успеха. За два с половиной сезона взял аж одно чемпионство. Ну, ок, в ЛЕ с Севой прилично побадался.
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Zenith forever
Не зря говорится - рыбак рыбака видит издалека. В данном случае - наперсточник наперсточника.
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Alex Alex
Ответ Юрий Кечко
А с кем ему их было брать ? С Армавиром ? Мальйоркой? Ростовом ? Со спартаком был близок (что уже чудо) но Сосик Джанаев решил что не нужно
он в Спартаке был 5 лет.
0 титулов. При втором бюджете в Лиге
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Юрий Кечко
Ответ Hong Kil
Карпин тренирует довольно давно, но вот каких то титулов не припомню.
А с кем ему их было брать ? С Армавиром ? Мальйоркой? Ростовом ?
Со спартаком был близок (что уже чудо) но Сосик Джанаев решил что не нужно
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fil_spb
Ответ Юрий Кечко
Я хз кто бы мог помешать Зениту брать титулы с таким разрывом в составах ( адепты Луческу и Манчини сразу говорю такого разрыва при них не было ) Есть ощущение что даже Спартак Гогниев бы сейчас справился))) ну если конечно бразильцы бы не охранели от хороводов И так далее и не сбежали )))
А какой был разрыв в составах в первый год Семака в Зените, например? Там Семак пришёл в 5-ую команду лиги и первое усиление получил только зимой, т.е. после 19 сыгранных туров. Тогда как в конкурентах у него был чемпионский Локомотив, который вообще никого из своего чемпионского состава не потерял, но зато усилился Крыховяком, Хеведесом и Смоловым. Как ослабел Краснодар, который были выше Манчини? Но чемпионом стали именно Семак и Зенит.
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Сибирский литовец
Ответ Юрий Кечко
Я хз кто бы мог помешать Зениту брать титулы с таким разрывом в составах ( адепты Луческу и Манчини сразу говорю такого разрыва при них не было ) Есть ощущение что даже Спартак Гогниев бы сейчас справился))) ну если конечно бразильцы бы не охранели от хороводов И так далее и не сбежали )))
Зачем мешать Спартак и Гогниева? )
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Фан Рубина
Ответ Юрий Кечко
Так он когда Зенит возглавлял только это был середняк , он с ним зацепил серебро и вышел в 1/4 кубка уефа, играя весело и задорно
И как только его тактику раскусили - сразу скатился, при этом имея в распоряжении лучших игроков мира.
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Uriah Heep
Как всегда. Одно и то же.
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Shtirlic
Ответ Юрий Кечко
15 очков в группе лч ценее чем чемпионство сейчас в дефолтном чемпионате))) Ну а тем кто про Луческу и Манчини говорит честно уже голову охото разбить Сколько раз повторять что у Зенита их образцам состав был напорядок слабее чем сейчас а у конкурентов наоборот сильнее В еврокубках кстати и тот и тот все равно уверенне Семака смотрелись , один вынос Сосьедада на выезде чего стоит , о чем Семак бы только мечтал
Титул это Титул, это навсегда. А сколько там очков в ЛЧ, ГЧ, ВЧ или чего еще напридумывают никому кроме статистиков не интересно.
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Alex Alex
кого... он игроком то нифига кроме первенств водокачки (первых ЧР, которые такими были) не выиграл. Постоянно везде все зафейливал игроком, и тренер такой же.
Зенит бы с ним как в 2016-2018 постоянно финишировал
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Юрий Кечко
Ответ Alex Alex
он в Спартаке был 5 лет. 0 титулов. При втором бюджете в Лиге
У Спартака впринципе за 20 лет 3 титула)))
Думаю не очень корректно по нему мерить
Спартак 2009 один из лучших в 21 веке , говорю как человек который его постоянно хейтит
Плюс 1/4 лиги Европы стоит особняком на фоне вечного евролузерства
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Юрий Кечко
Ответ fil_spb
А какой был разрыв в составах в первый год Семака в Зените, например? Там Семак пришёл в 5-ую команду лиги и первое усиление получил только зимой, т.е. после 19 сыгранных туров. Тогда как в конкурентах у него был чемпионский Локомотив, который вообще никого из своего чемпионского состава не потерял, но зато усилился Крыховяком, Хеведесом и Смоловым. Как ослабел Краснодар, который были выше Манчини? Но чемпионом стали именно Семак и Зенит.
Ну то усиление в итоге и сыграло решающую роль
Разрыва как сейчас не было , но состав все равно был сильнее остальных
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box2box2
Ответ Юрий Кечко
Для рпл соответствуют Для Европы нет Но Европы не предвидятся)))
Семак даже для рпл не соответствует, хотя бы потому, что у него основной вратарь М.Кержаков
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Фан Рубина
Ответ Alex Alex
укололся что ли? Чех в Зените без больших инвестиций отличную команду сколотил. Только не надо про Морозова. Это команда Петржелы была
Он удивил разок. А капитальное выведение Зенита в лидеры российского футбола - работа других людей.
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Юрий Кечко
Ответ Фан Рубина
Можно прыгать из большой команды в большую, собирая бонусы за досрочное увольнение. А можно строить большую команду своими руками. Петржела, при всём к нему уважении, никогда не поймёт второго пути, ибо путь чеха, что футболиста, что тренера - перескакивать из команды в команду, туда, где вывеска ярче и лучше накормят.
Так он когда Зенит возглавлял только это был середняк , он с ним зацепил серебро и вышел в 1/4 кубка уефа, играя весело и задорно
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prus_3
Ответ Фан Рубина
У него чешские корни?
А, в этом посте вся соль в бедных чехах? Тогда понятно, ну как же.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Фан Рубина
Можно прыгать из большой команды в большую, собирая бонусы за досрочное увольнение. А можно строить большую команду своими руками. Петржела, при всём к нему уважении, никогда не поймёт второго пути, ибо путь чеха, что футболиста, что тренера - перескакивать из команды в команду, туда, где вывеска ярче и лучше накормят.
Куда перескакивал? Откуда перескакивал? Завязывайте )))
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Veld
Ответ Artem Piatkov
Это всё отмазки У Спартака - второй бюджет Лиги, и с вторым бюджетом Карпин влетал Порту (3:10), Легии (2:3), Санкт-Галлену (2:4), опять таки Марселю (0:3) В Чемпионате по-моему только 1 раз реально боролись (2009), всё остальное время без шансов В Кубке России кстати были такие результаты: Спартак - Динамо 0:3, 1/4 (2009) Спартак - ФК Москва 1:2, 1/8 (2009) Спартак - ЦСКА 3:3 (4:5 по пенальти) 2011 Спартак - Волга 1:1 (5:6 по пенальти) 2011 Карпин был великим футболистом, но как тренер мягко говоря - очень противоречивый
перед кем отмазки?)
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savik-A.M.
Ответ Artem Piatkov
12 лет назад Карпину было 42 года Семаку на момент возглавления Зенита было тоже 42 И? У Семака был только опыт в Уфе (1,5 года) но и этого хватило для возвращения Зенита с 5 места на 1
У Карпина вобще не было опыта , первый клуб , так что пургу не гони
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