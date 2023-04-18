Властимил Петржела: «Карпин был бы одним из самых титулованных тренеров, если бы возглавлял «Зенит». Он готов для большой команды»

Властимил Петржела оценил тренерские качества Валерия Карпина.

«Карпин – сильный тренер. Думаю, его очень уважают футболисты, потому что он сам был классным игроком.

Конечно, « » – не конкурент « » и никогда им не станет, но работа в этом клубе заслуживает уважения. Он уже готов для большой команды.

Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров.

Отсутствие трофеев – временное явление в его тренерской карьере», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в таблице Мир в этом сезоне, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке с 46 баллами.