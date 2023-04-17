Хасселбайнк об «Арсенале»: «Проиграть титул сейчас – катастрофа, больнее поражения от «Сити». В следующем году усилятся все»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Джимми Флойд Хасселбайнк считает, что «Арсенал» не получит второго шанса на победу в АПЛ.

«В следующем году все станут сильнее. Возможно, они уже не будут в таком же положении. Это было бы катастрофой.

Думаю, когда вы в «Ман Сити», приходится играть под давлением – и они выполняют свою работу. Они могут продолжать выигрывать до конца сезона. У «Арсенала» еще будет выезд к «Ньюкаслу». Они не имели права терять очки. Это будет больнее, чем поражение от «Ман Сити». Начало сезона не имеет значения.

Проиграть титул сейчас было бы катастрофой», – сказал бывший игрок «Челси» в эфире Sky Sports.

В 31-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя со счетом 2:0 к 10-й минуте матча. Отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до 4 очков, при этом «горожане» имеют матч в запасе.

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31 комментарий

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Madcomposer
О какой катастрофе идёт речь? Популизм чистой воды. Кто перед сезоном вообще предполагал хотя бы намёк на участие в гонке от Арсенала? Для нас целью было попасть наконец в ЛЧ. Мне лично нафиг не сдались эти КА, их и так полно. Хотелось реального прогресса клуба, и он случился. Будет чемпионство - это значит реально повезло + всё сложилось с командой, не будет - я никогда всё равно не брошу камня в клуб, тк проделана огромная работа. Чтобы на дистанции обыграть МС нужны сверхусилия и сверхудача, т.к. МС и Арсенал - клубы разных возможностей. Даже у суперКлоппа это вышло всего 1 раз. Игра у Арсенала поставлена, в следующем сезоне наконец-то будет ЛЧ, прогресс налицо. Шейхов у них нет, по тратам Арсенал на 4-5 месте в Англии.
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+45
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BBshkin
В этом году штормит Ливерпуль и МЮ, Челси в дичайшем кризисе, другого такого шанса придётся ждать долго
+25
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+17
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Евгений Макеев
Ну действительно, последний шанс у самого молодого состава в АПЛ, куда деваться. Никакой трагедии от проигрыша титула Сити быть не должно. Безусловно, закончить этот сезон вторым будет болезненно, но в чём трагедия? Сити после нового года определенно лучшая команда мира с запасом, а у Арсенала нехватка глубины, не тянет лавка уровень основы. Арсенал два летних трансферных окна проводил точную работу на рынке, выстраевая Артете нужный состав, пока Микель выстраивал игру. Если кто-то ещё и думает, что Арсенал этого года - команда одного сезона, что Ливерпуль и МЮ в следующем сезоне их оттеснит, будте готовы удивляться в слудующем сезоне, Доминатор только разминается.
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Тиджани Бабангида
Во многом верно. Второго шанса в ближайшие годы у «Арсенала» не будет. Стабильность и долгий период победных матчей не их конек. Этот сезон просто уникальный. Очень хотелось-бы их чемпионства
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StarsAndArrows
Все эти разговоры бред полный,мол у других проблемы,поэтому стали чемпионами,так можно и про любой клуб который стал чемпионом сказать.Сити выигрывает чемпионаты потому что у других 19 клубов проблемы🤦‍♂️
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Yri Yrov
Ответ BBshkin
В этом году штормит Ливерпуль и МЮ, Челси в дичайшем кризисе, другого такого шанса придётся ждать долго
в следующем сезоне кроме Челси все вернуться на свои места, да будет сложнее арсе
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FEZ10
Ответ Madcomposer
О какой катастрофе идёт речь? Популизм чистой воды. Кто перед сезоном вообще предполагал хотя бы намёк на участие в гонке от Арсенала? Для нас целью было попасть наконец в ЛЧ. Мне лично нафиг не сдались эти КА, их и так полно. Хотелось реального прогресса клуба, и он случился. Будет чемпионство - это значит реально повезло + всё сложилось с командой, не будет - я никогда всё равно не брошу камня в клуб, тк проделана огромная работа. Чтобы на дистанции обыграть МС нужны сверхусилия и сверхудача, т.к. МС и Арсенал - клубы разных возможностей. Даже у суперКлоппа это вышло всего 1 раз. Игра у Арсенала поставлена, в следующем сезоне наконец-то будет ЛЧ, прогресс налицо. Шейхов у них нет, по тратам Арсенал на 4-5 месте в Англии.
Вопрос в том , сколько нам ждать чемпионство ещё ?Щанс был ,но уже ушёл практически .А так ЛЧ хотя бы будет,но все равно грусть
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Madcomposer
Ответ FEZ10
Вопрос в том , сколько нам ждать чемпионство ещё ?Щанс был ,но уже ушёл практически .А так ЛЧ хотя бы будет,но все равно грусть
Когда у владельцев будут чемпионские амбиции, тогда и будет шанс. Он и сейчас есть, но в этом огромная доля удачи. И в следующем сезоне при продолжении такой грамотной трансферной политики тоже будет. Каким был этот ваш шанс перед началом сезона? В чём грусть? Или вы только за результатами следите? Мне лично очень приятно было смотреть в этом сезоне на игру команды, я получил большое удовольствие.
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munchen_fest
Ответ Marcus-light
Не так уж долго, это происходит периодически. Именно в такие сезоны титул брали Лестер и Конте в АПЛ.
Ливерпуль тоже в такой сезон взял титул.
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Marcus-light
Ответ BBshkin
В этом году штормит Ливерпуль и МЮ, Челси в дичайшем кризисе, другого такого шанса придётся ждать долго
Не так уж долго, это происходит периодически. Именно в такие сезоны титул брали Лестер и Конте в АПЛ.
+4
-1
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Леша Иванов
Ответ Тиджани Бабангида
Во многом верно. Второго шанса в ближайшие годы у «Арсенала» не будет. Стабильность и долгий период победных матчей не их конек. Этот сезон просто уникальный. Очень хотелось-бы их чемпионства
В смысле не будет? Конкурентов в упор не вижу, ливарпуль - на излете, 7хаг, даже со всеми деньгами мира - не тренер, чулси - накупили середнячков по оверпрайсу и в ближайшие 2 года будут думать о том, как их разместить на поле, Тоттенхэм - даже не смешно? Арсенал же, молодая сбалансированная команда, с парочкой экстраординарных игроков, к которой если добавить Райса и еще двух-трех качественных футболистов, будет способна решать самые высокие задачи что в АПЛ, что в ЛЧ.
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Madcomposer
Ответ Alex Alex
популизм такие комменты когда титул идет в руки и так его упускать - это бьет по психологии
Где у вас титул в руки идёт? МС крушит и ломает всё на пути, они вышли на проектную мощность и никто с ними в таком случае не может тягаться. Клубы типа Арсенала могут хоть облидироваться, но в результате возможности Сити, глубина их состава, опыт, тренер, который лучше всех в мире реализует преимущество в возможностях всё равно в 9 случаях из 10 сжирают их. Для того, чтобы выиграть АПЛ у Сити сейчас нужен реальный провал Сити, а его нет, есть лишь небольшие трудности. Да, они теряли очки, но сейчас шутки кончились и серьёзные ребята принялись делать то, что у них лучше всего выходит: выигрывать все матчи подряд тогда, когда это надо. И об этом говорили очень многие аналитики с самого начала сезона, даже когда Арсенал лидировал с отрывом.

А по психологии бъёт то, как было у Ливерпуля в прошлом году - когда уже давно сложившийся костяк в очередной раз выдал заоблачный уровень, гораздо превышающий возможности, но проиграл оба главных турнира в адской борьбе гораздо более богатым клубам. А постоянный прогресс Арсенала, даже при проигранном титуле, по психологии не должен так уж сильно бить, потому как эти ребята прогрессируют и максимум свой ещё наверняка не выдали, тем более что многие из них очень молоды.
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Pokrishkin
Арсенал прыгнул выше головы в этом сезоне. Но даже этого им скорее всего не хватит для чемпионства. Ман Сити чудовищно стабилен
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алекс голудин
Мне кажется, что Арсенал всегда лучше играл от ножа, поэтому ничего не решено, даже если на этихаде не получится. Ощущение, что сейчас у команды потерян ориентир. Плюс поднаелись лидеры. А тут надо будет давить
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Young Hefner
Ответ munchen_fest
Ливерпуль тоже в такой сезон взял титул.
Последние 4 сезона это в принципе борьба Ливерпуля и МС, а все остальные позади. так что ставить чемпионский сезон Ливерпуля в один ряд с чемпионским сезоном Челси и Лестере это абсурд.
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Bohdan Kravets
Ответ Madcomposer
Когда у владельцев будут чемпионские амбиции, тогда и будет шанс. Он и сейчас есть, но в этом огромная доля удачи. И в следующем сезоне при продолжении такой грамотной трансферной политики тоже будет. Каким был этот ваш шанс перед началом сезона? В чём грусть? Или вы только за результатами следите? Мне лично очень приятно было смотреть в этом сезоне на игру команды, я получил большое удовольствие.
Полностью согласен.
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Его Величество Златан
Я последние матчи больше надеюсь не на победы арсенала, а на осечки сити. в это сложно поверить , но это возможно, учитывая их участие в кубке и лч, а так же моменты, когда не понятно как, но сити теряет очки с кем не ожидалось больше всего
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Madcomposer
Ответ Alex Alex
+8 вели слишком большая фора, когда титул сам идет команде, которая чемпионской не является. Много примеров на моем веку болельщика было, когда таким клубам долго не выигрывавшим титул шел в руки, они его не брали и потом годами ждали следующую попытку (Интер в 2002, Ливерпуль в 2002 и в 2009, Рома в 2010)
+8 - это с учётом двух личных встреч, где Сити доминирует? Пфф, это несерьёзно, я не знаю, что за странные люди могли считать, что титул идёт в руки. Титул идёт в руки - это если бы сейчас Сити играл бы так же как и осенью, но практически все знали, что на дистанции у Сити гораздо больше шансов.
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Арсен Рамазанов
Ответ Madcomposer
Где у вас титул в руки идёт? МС крушит и ломает всё на пути, они вышли на проектную мощность и никто с ними в таком случае не может тягаться. Клубы типа Арсенала могут хоть облидироваться, но в результате возможности Сити, глубина их состава, опыт, тренер, который лучше всех в мире реализует преимущество в возможностях всё равно в 9 случаях из 10 сжирают их. Для того, чтобы выиграть АПЛ у Сити сейчас нужен реальный провал Сити, а его нет, есть лишь небольшие трудности. Да, они теряли очки, но сейчас шутки кончились и серьёзные ребята принялись делать то, что у них лучше всего выходит: выигрывать все матчи подряд тогда, когда это надо. И об этом говорили очень многие аналитики с самого начала сезона, даже когда Арсенал лидировал с отрывом. А по психологии бъёт то, как было у Ливерпуля в прошлом году - когда уже давно сложившийся костяк в очередной раз выдал заоблачный уровень, гораздо превышающий возможности, но проиграл оба главных турнира в адской борьбе гораздо более богатым клубам. А постоянный прогресс Арсенала, даже при проигранном титуле, по психологии не должен так уж сильно бить, потому как эти ребята прогрессируют и максимум свой ещё наверняка не выдали, тем более что многие из них очень молоды.
так же говорили когда от Лиона Сити отлетел в лч😆никто не знает что будет, все эти ваши проектные мощности - это бред какой-то.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Yri Yrov
в следующем сезоне кроме Челси все вернуться на свои места, да будет сложнее арсе
Арс тоже не будет на месте же стоять. Будут трансферы, усиления, работа над ошибками.
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Арман Мартиросян
Ответ munchen_fest
Ливерпуль тоже в такой сезон взял титул.
Ливерпуль просто морально раздавил тот же Сити, которые уже в середине чемпионата поняли, что догнать Ливерпуль уже невозможно, вот и расслабились. А вот Арсенал не смог этого делать, а МС в таких ситуациях за километров чувствуют запах крови и начинают оказывать дичайшее давление. Это уже становится классикой жанра, и вот тут невозможно не подметить гениальность Гвардиолы.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ SLEVIN
ты это, проветри свой мозг. а то вместо серого вещества у тебя там помои. и у тен хага 1:1 по очным встречам с доминатором. в следующем сезоне артету будут уже чаще все обыгрывать, это факт
Нет, не факт. Перед началом сезона тоже говорили что тот же Конте Артету раздавит, опять Арсенал не попадет в ЛЧ. В итоге Артета полностью унизил и Конте и Тоттенхем дважды. С МЮ ситауция такая была, что лучше уж проиграть чем выиграть так как сделал МЮ. Как всегда большое спасибо судьям за ту победу должны говорить фаны. За сезон было только 2 случая когда Арсенал потерял очки по делу. Выезд на Энфилд и домашняя игра с Сити. И там и там сказался недостаток опыта.
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Branddd
Почему все указывают что Арсеналу делать?
"Они должны", "не имеют права".

Клуб уже давно перевыполнил задачи на сезон, сейчас идет борьба за задачу-максимум. Будущее выглядит оптимистично.

Все остальное - чисто популизм.
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Denis Spiridenock
как же удивляют и веселят эти фразы про "такого шанса ещё десятилетия может не быть" или "будет как с Лестером" (второе даже контраргументировать глупо), а вот по поводу первого: понятно, что может быть всякое в футболе, в этом его и прелесть, но нынешний Арсенал последние два или три сезона постепенно двигается в направлении возвращения в элиту и по ходу каждого из этих сезонов перевыполняет план и достигает его целей за долго до окончания турнира. Почему в следующем сезоне все должно развалиться? как раньше ключевым игрокам нет смысла уходить, большинство из них ещё не достигло своего потолка и Арсенал способен им платить хорошо, очевидно что Арсенал будет устояться летом, тем более возвращается ЛЧ, а для многих игроков это важный пунктик для перехода в клуб ну и то что конкуренты станут сильнее ... да это сложно прогнозировать перед стартом АПЛ, а половина уверены ещё в конце этого сезона. Опять же, всяко может быть, но кто уверенно в следующем сезоне прям ворвётся в гонку? Ливерпуль? ну учитывая что они собираются чуть ли не весь центр поля перестраивать, то там полсезона может уйти на адаптацию, а может и сам Клопп уже не потянет. ттх? даже комментировать не хочется. Челси? с сумасшедшим владельцем играющим по схеме 4-4-3? Да, если грамотно все продолжат делать, думаю МЮ прям окончательно подтянется, мб И Ньюкасл, про Сити даже вспоминать не хочется. Поэтому не понимаю откуда у людей вот этот момент что либо сейчас, либо потом уже ещё лет через двадцать
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cruyff_14
Арсенал обыграет Сити на Этихаде и все , расход )
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