Хасселбайнк об «Арсенале»: «Проиграть титул сейчас – катастрофа, больнее поражения от «Сити». В следующем году усилятся все»
Джимми Флойд Хасселбайнк считает, что «Арсенал» не получит второго шанса на победу в АПЛ.
«В следующем году все станут сильнее. Возможно, они уже не будут в таком же положении. Это было бы катастрофой.
Думаю, когда вы в «Ман Сити», приходится играть под давлением – и они выполняют свою работу. Они могут продолжать выигрывать до конца сезона. У «Арсенала» еще будет выезд к «Ньюкаслу». Они не имели права терять очки. Это будет больнее, чем поражение от «Ман Сити». Начало сезона не имеет значения.
Проиграть титул сейчас было бы катастрофой», – сказал бывший игрок «Челси» в эфире Sky Sports.
В 31-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя со счетом 2:0 к 10-й минуте матча. Отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до 4 очков, при этом «горожане» имеют матч в запасе.
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А по психологии бъёт то, как было у Ливерпуля в прошлом году - когда уже давно сложившийся костяк в очередной раз выдал заоблачный уровень, гораздо превышающий возможности, но проиграл оба главных турнира в адской борьбе гораздо более богатым клубам. А постоянный прогресс Арсенала, даже при проигранном титуле, по психологии не должен так уж сильно бить, потому как эти ребята прогрессируют и максимум свой ещё наверняка не выдали, тем более что многие из них очень молоды.
"Они должны", "не имеют права".
Клуб уже давно перевыполнил задачи на сезон, сейчас идет борьба за задачу-максимум. Будущее выглядит оптимистично.
Все остальное - чисто популизм.