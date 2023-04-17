Хасселбайнк об «Арсенале»: «Проиграть титул сейчас – катастрофа, больнее поражения от «Сити». В следующем году усилятся все»

Джимми Флойд Хасселбайнк считает, что «Арсенал» не получит второго шанса на победу в АПЛ.

«В следующем году все станут сильнее. Возможно, они уже не будут в таком же положении. Это было бы катастрофой.

Думаю, когда вы в « », приходится играть под давлением – и они выполняют свою работу. Они могут продолжать выигрывать до конца сезона. У «Арсенала» еще будет выезд к «Ньюкаслу». Они не имели права терять очки. Это будет больнее, чем поражение от «Ман Сити». Начало сезона не имеет значения.

Проиграть титул сейчас было бы катастрофой», – сказал бывший игрок «Челси» в эфире Sky Sports.

В 31-м туре «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя со счетом 2:0 к 10-й минуте матча. Отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице сократился до 4 очков, при этом «горожане» имеют матч в запасе.

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