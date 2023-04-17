Рой Кин: «Сезон «Арсенала» будет кошмарным в случае 2-го места. Клуб уже вылетел из всех кубков»

Теги Гари Невилл Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин считает, что второе место в АПЛ станет для «Арсенала» провалом.

«Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом «горожане» имеют матч в запасе и 26 апреля примут лондонцев на своем поле.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Арсенал» в начале сезона с руками оторвал бы возможность быть в нынешней позиции, и второе место все равно означало бы невероятный успех.

«Ни в коем случае. «Арсенал» был во главе таблицы весь сезон.

Сезон окажется кошмарным. Клуб уже вылетел из всех кубковых соревнований. Он вел 2:0 неделю назад [в матче с «Ливерпулем»], вел 2:0 сегодня [в матче с «Вест Хэмом»].

Я бы сейчас предпочел быть в раздевалке «Ман Сити», учитывая опыт этих игроков», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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44 комментария

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Gunner_14
Кошмарным точно не будет. Вероятное 2-е место – хороший результат. Горьким, разочаровывающим – да. Кошмарным – нет. Однако мышление Кина нравится, чемпион по духу, именно так и надо мыслить: все, кроме 1-го места – провал. Гадать нет смысла, ситуация может кардинально развернуться за пару туров, после матча с «горожанами» будет ясно многое
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azat_cao
Ответ Alon Raven
Бред у тебя. Премьер-лигу основали 22 клуба: «Арсенал», «Астон Вилла», «Блэкберн Роверс», «Челси», «Ковентри Сити», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Ипсвич Таун», «Лидс Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро», «Норвич Сити», «Ноттингем Форест», «Олдем Атлетик», «Куинз Парк Рейнджерс», «Шеффилд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Уимблдон». При этом МС вскоре вылетел и пока его не было, Арсенал дважды выигрывал чемпионат. Так что нифига Арсенал не молодой в АПЛ. Мало того, что он там с основания, так ещё и выигрывал далеко не один рад.
При написании такого комментария (очень информативного кстати) столько усилий было приложено. Жаль только речь идет совсем о другом.
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StarsAndArrows
Бред,это самая молодая команда АПЛ,то что до сих пор в гонке за титул уже успех,кошмарным был бы если бы в ЛЧ не попали.
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Пако
Боюсь, что «Арсенал» разочарует своих поклонников.
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mot1v
Кошмарным точно не будет.
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кракадил
если бы в начале сезона сказали, что арс будет бороться за чемпионство - никто б не поверил. сезон в любом случае будет хорошим. прогресс очевиден.
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ЭЗИК
Надеюсь на эту молодую команду !!!
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Артур Мкртычян
Ответ Aleksandr Khachoyan
И что тут угарного? Вы же понимаете, что вы так "угарая" никак не угараете над Арсеналом. Вы делаете хуже таким же фанатам футбола как и вы. А игроки Арсенала на спортсе не сидят и им точно насрать на этот угар)
арсенал получит от сити. какой там хлопнет. не смеши.
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Кино Музыка
Второе место будет успехом. Но никто почему-то не замечает, что первое еще в руках. И шанс на него есть.
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Billy_Shears
Ответ Alon Raven
Бред у тебя. Премьер-лигу основали 22 клуба: «Арсенал», «Астон Вилла», «Блэкберн Роверс», «Челси», «Ковентри Сити», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Ипсвич Таун», «Лидс Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро», «Норвич Сити», «Ноттингем Форест», «Олдем Атлетик», «Куинз Парк Рейнджерс», «Шеффилд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Уимблдон». При этом МС вскоре вылетел и пока его не было, Арсенал дважды выигрывал чемпионат. Так что нифига Арсенал не молодой в АПЛ. Мало того, что он там с основания, так ещё и выигрывал далеко не один рад.
Постой, до тебя не доходит, что речь о среднем возрасте игроков?
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batterbin
Ответ Alon Raven
Бред у тебя. Премьер-лигу основали 22 клуба: «Арсенал», «Астон Вилла», «Блэкберн Роверс», «Челси», «Ковентри Сити», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Ипсвич Таун», «Лидс Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро», «Норвич Сити», «Ноттингем Форест», «Олдем Атлетик», «Куинз Парк Рейнджерс», «Шеффилд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Уимблдон». При этом МС вскоре вылетел и пока его не было, Арсенал дважды выигрывал чемпионат. Так что нифига Арсенал не молодой в АПЛ. Мало того, что он там с основания, так ещё и выигрывал далеко не один рад.
Столько копипаста, только не в тему. Речь была о том, что средний возраст команды не дотягивает и до 25 лет...
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Антон Казанский
Рой, хорошая попытка, но нет: "Арсенал" первый раз за 5 лет может попасть в ЛЧ, причём напрямую, без квалы. "Арсенал" первый раз за 5 лет демонстрирует хороший, осознанный стиль, который ещё и результат приносит! "Арсенал" наконец-то начал работать на трансферном рынке, а не вот это вот типа Виллиана. "Арсенал" наконец-то разобрался с главным тренером. Там ещё не всё гладко, но человек знает, в каком направлении нужно работать.

Извини, но вам с Невиллом придётся песочить МанЮ и вашего любимого Тен Хага, а также провести лето за философским диспутом "а что бы было, если бы Кришик остался?"
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hxwqs7qmsq
Ответ Пако
Боюсь, что «Арсенал» разочарует своих поклонников.
Не бойся, не разочарует
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Серый
Ответ Gunner_14
Кошмарным точно не будет. Вероятное 2-е место – хороший результат. Горьким, разочаровывающим – да. Кошмарным – нет. Однако мышление Кина нравится, чемпион по духу, именно так и надо мыслить: все, кроме 1-го места – провал. Гадать нет смысла, ситуация может кардинально развернуться за пару туров, после матча с «горожанами» будет ясно многое
Я изначально не верил в чемпионство, но пока даже с учетом матча в запасе у Сити Арсенал лидирует. Выход в ЛЧ спустя 6 лет - уже супер.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ заблокированному пользователю
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Советую помолчать и подождать окончания сезона. Если вдруг Арсенал хлопнет Сити, потом поболтаем. Все возможно
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Вадим Слуцкий
Да, 2-е место в АПЛ - это кошмар. Видимо, Рой Кин так же пьёт горькую, как и Мостовой.
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Ман Сити
Ответ Konstantin Meerov
если МАНЮ выиграет все оставшиеся матчи, то будет вторым
Даже если выиграет никак не будет вторым. Ну и скорее всего кто-то снова громанет 7-0, чем маню выиграет все матчи.
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Godare88
Какие же вы все мерзкие псведоэксперты.
До начала сезона смотрел табличку с прдсказаниями от этих "экспертов", лишь у двоих Арсенал был 4-ым, у остальных 5-м или 6-м. И у них теперь еще хватает наглости говорить о кошмарности Арсенала. Гнать их в шею надо с телевидения, чтоб всяки бред не несли!
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faaakkkeee
Ответ Konstantin Meerov
если МАНЮ выиграет все оставшиеся матчи, то будет вторым
Ты сам веришь в этот бред?
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Ман Сити
2-е место и конкуренция Сити тоже большой шаг вперед и никак не кошмар, в случае поражения в гонке. Лучше за своим маню следи вот там кошмар.
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Marcus-light
Не думаю, что кошмар - подходящее слово. Если Арсенал проиграет оба матча Сити - логично, что даже чемпионство будет незаслуженным. Но вот если Арсенал не удержится на втором месте (а Артета показывал, что может проиграть 3-5 матчей подряд) - вот это будет кошмар. Но скорее всего Арсенал или поставит рекорд по очкам, или будет близок к лучшему результату, так что это никак не назовешь даже неудачей даже со вторым место. Скорее огромный успех. Ну и чемпионство всё ещё в руках Арсенала
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aseke
Вся надежда на то, что МС измотают в ЛЧ, а потом он будет в депрессии после финала)
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S.Laposter
Ответ StarsAndArrows
Бред,это самая молодая команда АПЛ,то что до сих пор в гонке за титул уже успех,кошмарным был бы если бы в ЛЧ не попали.
Напоминает Ливерпуль 13-14
тогда тоже были хороши, а в последних матчах начали сдавать
будем надеятся что арсенал не повторит этих ошибок и соберётся, хотя уверен, что по моральке им до сити далеко
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jeckk
Надо тянуть до последнего. Но даже 2 место - результат для Арсенала..
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Billy_Shears
Ответ Alon Raven
Ещё один недоросль с "самой молодой командой".. Он основан в 19 веке.
Скажи мне что тебя роняли на голову, не говоря об этом.
А если докапываешься до формулировок, постарайся два предложения составить нормально..
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