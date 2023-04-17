Рой Кин: «Сезон «Арсенала» будет кошмарным в случае 2-го места. Клуб уже вылетел из всех кубков»

Рой Кин считает, что второе место в АПЛ станет для «Арсенала» провалом.

«Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом «горожане» имеют матч в запасе и 26 апреля примут лондонцев на своем поле.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Арсенал» в начале сезона с руками оторвал бы возможность быть в нынешней позиции, и второе место все равно означало бы невероятный успех.

«Ни в коем случае. «Арсенал» был во главе таблицы весь сезон.

Сезон окажется кошмарным. Клуб уже вылетел из всех кубковых соревнований. Он вел 2:0 неделю назад [в матче с «Ливерпулем»], вел 2:0 сегодня [в матче с «Вест Хэмом»].

Я бы сейчас предпочел быть в раздевалке «Ман Сити», учитывая опыт этих игроков», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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