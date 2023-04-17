Рой Кин: «Сезон «Арсенала» будет кошмарным в случае 2-го места. Клуб уже вылетел из всех кубков»
Рой Кин считает, что второе место в АПЛ станет для «Арсенала» провалом.
«Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 4 очка, при этом «горожане» имеют матч в запасе и 26 апреля примут лондонцев на своем поле.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Арсенал» в начале сезона с руками оторвал бы возможность быть в нынешней позиции, и второе место все равно означало бы невероятный успех.
«Ни в коем случае. «Арсенал» был во главе таблицы весь сезон.
Сезон окажется кошмарным. Клуб уже вылетел из всех кубковых соревнований. Он вел 2:0 неделю назад [в матче с «Ливерпулем»], вел 2:0 сегодня [в матче с «Вест Хэмом»].
Я бы сейчас предпочел быть в раздевалке «Ман Сити», учитывая опыт этих игроков», – сказал Кин в эфире Sky Sports.
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Извини, но вам с Невиллом придётся песочить МанЮ и вашего любимого Тен Хага, а также провести лето за философским диспутом "а что бы было, если бы Кришик остался?"
До начала сезона смотрел табличку с прдсказаниями от этих "экспертов", лишь у двоих Арсенал был 4-ым, у остальных 5-м или 6-м. И у них теперь еще хватает наглости говорить о кошмарности Арсенала. Гнать их в шею надо с телевидения, чтоб всяки бред не несли!
тогда тоже были хороши, а в последних матчах начали сдавать
будем надеятся что арсенал не повторит этих ошибок и соберётся, хотя уверен, что по моральке им до сити далеко
А если докапываешься до формулировок, постарайся два предложения составить нормально..