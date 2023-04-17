Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А. Ранее это удалось Трезеге, Платини и Терео

Теги Ювентус Давид Трезеге серия А Италия Мишель Платини Сассуоло Сириль Терео Грегуар Дефрель Футбол

Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А.

Грегуар Дефрель поразил ворота «Ювентуса» (1:0) в матче чемпионата Италии

Форвард «Сассуоло» стал четвертым в истории французом, забившим не менее 50 голов в Серии А.

Рекордсмен по этому показателю – Давид Трезеге (экс-«Ювентус»), на счету которого 123 мяча.

В топ-3 также входят Мишель Платини (экс-«Ювентус», 68) и Сириль Терео (экс-«Фиорентина», «Удинезе», «Кьево», 66).

Подробнее статистика Дефреля – здесь.

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5 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Достижение! Даже не слышал о нём.
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che kaif
Погба мог быть в этом же списке уже.если бы не валял дурака
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Теннисный абсолют
Спасибо что упомянули легенду Сириля Теро.
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А.Э.РАСИМ
Форвард Игуайн, француз между прочим, за сезон сделал пол Платини, который и не француз, как и Трезеге
))))))
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