Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А. Ранее это удалось Трезеге, Платини и Терео
Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А.
Грегуар Дефрель поразил ворота «Ювентуса» (1:0) в матче чемпионата Италии
Форвард «Сассуоло» стал четвертым в истории французом, забившим не менее 50 голов в Серии А.
Рекордсмен по этому показателю – Давид Трезеге (экс-«Ювентус»), на счету которого 123 мяча.
В топ-3 также входят Мишель Платини (экс-«Ювентус», 68) и Сириль Терео (экс-«Фиорентина», «Удинезе», «Кьево», 66).
Подробнее статистика Дефреля – здесь.
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