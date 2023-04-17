Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А. Ранее это удалось Трезеге, Платини и Терео

Форвард «Сассуоло» Дефрель – 4-й француз с 50+ голами в Серии А.

Грегуар Дефрель поразил ворота « » (1:0) в матче чемпионата Италии

Форвард « » стал четвертым в истории французом, забившим не менее 50 голов в Серии А.

Рекордсмен по этому показателю – (экс-«Ювентус»), на счету которого 123 мяча.

В топ-3 также входят (экс-«Ювентус», 68) и (экс-«Фиорентина», «Удинезе», «Кьево», 66).

Подробнее статистика Дефреля – здесь.