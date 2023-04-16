Во вторник, 18 апреля, сыграют Челси и Реал Мадрид в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Реал Мадрид

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Челси: все новости

Реал Мадрид: все новости

Лига чемпионов УЕФА: все новости

Прогноз на матч Челси – Реал