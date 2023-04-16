Где смотреть Челси – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 18 апреля
Во вторник, 18 апреля, сыграют Челси и Реал Мадрид в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Комментарии