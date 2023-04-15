Черевченко о чемпионстве «Зенита»: «Это произойдет максимум через три тура. У них нет конкурентов в России»

Игорь Черевчено считает, что очередное чемпионство «Зенита» – вопрос времени.

– Чемпионство « » – это вопрос времени?

– Думаю, это произойдет максимум через три тура. Что касается их игры, то если «Зенит» включается, то все – шансов у команд нет. Вот они включились в игре с «Локомотивом» на 35 минут – и все, игра сделана.

– Был ли « » реальным конкурентом в какой‑то момент?

– В моем понимании – нет. У «Зенита» на данный момент нет конкурентов в России, – сказал бывший «Локомотива» и «Химок», возглавляющий « ».