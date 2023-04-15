Черевченко о чемпионстве «Зенита»: «Это произойдет максимум через три тура. У них нет конкурентов в России»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия высшая лига Таджикистан Игорь Черевченко Истиклол Матч ТВ Футбол

Игорь Черевчено считает, что очередное чемпионство «Зенита» – вопрос времени.

– Чемпионство «Зенита» – это вопрос времени?

– Думаю, это произойдет максимум через три тура. Что касается их игры, то если «Зенит» включается, то все – шансов у команд нет. Вот они включились в игре с «Локомотивом» на 35 минут – и все, игра сделана.

– Был ли «Ростов» реальным конкурентом в какой‑то момент?

– В моем понимании – нет. У «Зенита» на данный момент нет конкурентов в России, – сказал бывший «Локомотива» и «Химок», возглавляющий «Истиклол».

6 комментариев

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mancity111
Ответ Spaten
Черевченко то вроде нормальный тренер, почему дома не зовут
Потому что посредственный тренер, как и 95% российских тренеров. Из более-менее достойных: Черчесов, Семак, да Карпин с большой натяжкой. Других даже вспомнить не могу. Ну Бердыева не берём, он туркмен.
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advokatt
Ответ Андрей Баженов
Даже не сомневался что свин🐷 писал.
Мозги не брови их не нарисуешь.
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Андрей Баженов
Ответ advokatt
Какие конкуренты половина команды бразильцы .Уйдут бразильцы будет конкуренция.У зенита есть деньги на высокооплачиваемых игроков у других команд их нет одно слово Газпром и этим всё сказано.
Даже не сомневался что свин🐷 писал.
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advokatt
Какие конкуренты половина команды бразильцы .Уйдут бразильцы будет конкуренция.У зенита есть деньги на высокооплачиваемых игроков у других команд их нет одно слово Газпром и этим всё сказано.
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-1
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Spaten
Черевченко то вроде нормальный тренер, почему дома не зовут
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Рашпель793
Если в лиге появится или кто-то из имеющихся тренеров прокачается, то конкуренцию очень даже реально навязать. Когда-то Бердыев с ноунеймами лна тот момент) два чемпионства брал, убирая и Зенит и столичные клубы, не имея огромного бюджета и игроков за десятки миллионов.
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