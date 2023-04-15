Мостовой о том, почему не работает тренером: «Мне ни разу не позвонили, меня не пускают. В российском футболе нужно подчиняться, а я этого не делаю»
Александр Мостовой рассказал, почему не работает в футболе .
– Чем вы сейчас живете? Чем занимаетесь?
– Всем понемногу. Я много времени провожу в футболе в качестве комментатора и телевизионного эксперта, хотя в последнее время меня приглашают несколько реже, потому что вы уже знаете, как устроена жизнь в России.
Но я также занимаюсь с детьми, тренирую две или три команды, с которыми участвую в турнирах.
– Почему вы не выбрали профессию тренера или спортивного директора?
– Мне ни разу не позвонили. Такова жизнь. Много бывших игроков остались без работы, в том числе и в Испании. Все в порядке, такова жизнь.
– Как вы думаете, вы заслужили шанс?
– Конечно. Многие люди никогда не играли, но сейчас тренируют. Это странно, очень странно, но нужно с этим смириться.
– Чем занимался Мостовой последние 20 лет?
– Первые десять лет я был в Испании, с детьми, обычная жизнь. Когда они выросли, я вернулся в Россию, чтобы жить здесь, и я думал, что буду вовлечен в футбол своей страны. Но заниматься этим здесь сложно, нужно подчиняться, а я этого не делаю.
– Вам нравится ваша нынешняя жизнь, или вы думаете, что заслуживали другого после окончания спортивной карьеры?
– Конечно, я заслуживал чего-то большего. Я хотел бы быть вовлеченным в футбол, но меня не пускают. Когда-нибудь я обязательно войду [в футбол], – сказал бывший полузащитник сборной России.
Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ...
Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг...
Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет.
Под лежачий камень вода не бежит, не зря так говорят
Мостовой: я не буду подчиняться вашим дурным правилам!