Мостовой о том, почему не работает тренером: «Мне ни разу не позвонили, меня не пускают. В российском футболе нужно подчиняться, а я этого не делаю»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, почему не работает в футболе .

– Чем вы сейчас живете? Чем занимаетесь?

– Всем понемногу. Я много времени провожу в футболе в качестве комментатора и телевизионного эксперта, хотя в последнее время меня приглашают несколько реже, потому что вы уже знаете, как устроена жизнь в России.

Но я также занимаюсь с детьми, тренирую две или три команды, с которыми участвую в турнирах. 

– Почему вы не выбрали профессию тренера или спортивного директора?

– Мне ни разу не позвонили. Такова жизнь. Много бывших игроков остались без работы, в том числе и в Испании. Все в порядке, такова жизнь.

– Как вы думаете, вы заслужили шанс?

– Конечно. Многие люди никогда не играли, но сейчас тренируют. Это странно, очень странно, но нужно с этим смириться.

– Чем занимался Мостовой последние 20 лет?

– Первые десять лет я был в Испании, с детьми, обычная жизнь. Когда они выросли, я вернулся в Россию, чтобы жить здесь, и я думал, что буду вовлечен в футбол своей страны. Но заниматься этим здесь сложно, нужно подчиняться, а я этого не делаю. 

– Вам нравится ваша нынешняя жизнь, или вы думаете, что заслуживали другого после окончания спортивной карьеры?

– Конечно, я заслуживал чего-то большего. Я хотел бы быть вовлеченным в футбол, но меня не пускают. Когда-нибудь я обязательно войду [в футбол], – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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79 комментариев

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Порядка.нет
Ответ Alexandr Tarakanoff
Необразованный, без практики, без желания, очевидно алкоголик, характер сворливой бабки. Кто же будет биться за этот необычайно полезный и необходимый любой команде кадр?
Ваще-то он уже тренирует 2-3, а может быть 4-5 команд, и фсе они за него дерутся...
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Recreated
Ответ каток Третьяка
нужно подчиняться? ну если ты не владелец клуба, то конечно нужно подчиняться кому-то) даже директор подчиняется владельцам или совету акционеров)))
Царь подчиняться не может!)
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Данил
Ответ Игорь Новиков
Разные уровни власти - тем, кто выше.
ок
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Порядка.нет
Так вернись в Испанию, там наверняка будешь нарасхват...там всех "пускают"
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Sander Westerveld
Ответ Полуэктов Пётр
Я тоже не работаю ген. директором, потому что мне ни разу не позвонили... Жаль... Такова жизнь.
Уж предложений "побыть" ген диром пруд пруди))
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LONDON-TOWN
Ок, в российском футболе не пускают. Иди тренируй в любой другой стране, в чемпионаты вторых, третьих лиг. Испанский, думаю, он знает.
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Игорь Новиков
Ответ Данил
а власть кому? масонам? только богу?
Разные уровни власти - тем, кто выше.
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mahurat
Опять затянул старую песню. Весеннее обострение.
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bedLaM
Не царское это дело лицензию получать!
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Данил
Ответ Игорь Новиков
Так и владельцы подчиняются - власти, например.
а власть кому? масонам? только богу?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Тренирую две или три команды. Бгг!!!
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dedulya-80
"Тренирую две или три команды", так две или три,Саша?
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валя_стакан
Пустите Мостового в футбол гады!
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superpab
Ответ Igor_Samara
Ох уж этот Мостовой в белом пальто. Все - пи####сы, а я - Д’Артаньян🤣
Он не мушкетёр, он Царь!
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Вечно в бане
« В российском футболе нужно тренировать, а я этого не делаю»
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Кино Музыка
Юран, возьми его в Нижний, пусть стажируется.
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Makhasamatman Buch
Чем то похоже на анекдот:

Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ...
Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг...
Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет.
+2
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_FoX-
Ответ Святослав Федорович
Да за-бал, честное слово. Ты сначала получи образование, покажи себя в низах, а потом говори уже
Вы какие-то разумные мысли пишете - тут уже всё привыкли что царь это местный городской сумасшедший)
+4
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Dottore
Ну для начала, было бы неплохо получить тренерскую лицензию, а потом может быть и позвонят.
Под лежачий камень вода не бежит, не зря так говорят
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jonnysilverhand01
Подчиниться вождю и все будет хорошо !
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Кубань жива
как он любит подчеркивать,это только в России так,а вот в цивилизованном обществе он наверняка тренировал Барсу,вот же Россия какая,не ценит божество!!!
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Antismus
Руководители клубов: нам нужен результат! Победа любой ценой!
Мостовой: я не буду подчиняться вашим дурным правилам!
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СКРИП!!!
Керж,Алейничев тренировали,может и не супер успешно,но как минимум не стыдно было за их работу в НН и Арсеналле.Что мешает Мостовому хз.
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Verhovn
Да не...Это троллинг какой-то от Александра🤣
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Вячеслав Пустохин
20 лет человеку не дают работать в футболе, но вспомнил он об этом только в последние годы, когда благосостояние подистощилось
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