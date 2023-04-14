«Газпром Арена» – лучшая в Европе! Мировой уровень. Игроки в восторге». Пресс-секретарь сборной Ирака о стадионе

В сборной Ирака назвали «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы.

Пресс-секретарь иракской команды Мохаммед Имад рассказал о впечатлениях команды от игры против сборной России на стадионе в Петербурге.

В конце марта сборная России обыграла команду со счетом 2:0 в товарищеском матче.

«Стадион в Санкт-Петербурге – лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе.

Несмотря на изоляцию российского футбола, « » – топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», – заявил Имад.