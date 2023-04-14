«Газпром Арена» – лучшая в Европе! Мировой уровень. Игроки в восторге». Пресс-секретарь сборной Ирака о стадионе
В сборной Ирака назвали «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы.
Пресс-секретарь иракской команды Мохаммед Имад рассказал о впечатлениях команды от игры против сборной России на стадионе в Петербурге.
В конце марта сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.
«Стадион в Санкт-Петербурге – лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе.
Несмотря на изоляцию российского футбола, «Газпром Арена» – топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», – заявил Имад.
Это конструктивно новейший стадион, с такими тех.решениямт, что только наши и могли такое построить!
Нет, чтобы гордиться, надо обязательно плюнуть, гадость сказать...
Кто этих деталей не учитывает, тот....
К них прежний пиитет перед ,,просвещенный" Европой- увы...
. В России газификация регионов уже достигла 71%, к 2030 году планируется довести ее до 83%. При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отметил Новак.
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