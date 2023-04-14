«Газпром Арена» – лучшая в Европе! Мировой уровень. Игроки в восторге». Пресс-секретарь сборной Ирака о стадионе

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) Футбол

В сборной Ирака назвали «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы.

Пресс-секретарь иракской команды Мохаммед Имад рассказал о впечатлениях команды от игры против сборной России на стадионе в Петербурге.

В конце марта сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

«Стадион в Санкт-Петербурге – лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе.

Несмотря на изоляцию российского футбола, «Газпром Арена» – топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», – заявил Имад.

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42 комментария

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Strepto
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Да, что там в Европе - в Санкт-Петербурге!
Обязательно надо прискакать и обосрать...
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Дмитрий9779
Ответ artem saribekyan
И это с учётом наших пространств! Кто этих деталей не учитывает, тот.... К них прежний пиитет перед ,,просвещенный" Европой- увы...
Абсолютно верно!
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artem saribekyan
Ответ vova k. x
Ещё бы...сколько миллиардов стырили?
Что ты как кликуша : стырили, украли, пропили...
Это конструктивно новейший стадион, с такими тех.решениямт, что только наши и могли такое построить!
Нет, чтобы гордиться, надо обязательно плюнуть, гадость сказать...
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artem saribekyan
Ответ Дмитрий9779
Приведешь уровень газификации населения в Норвегии например? . В России газификация регионов уже достигла 71%, к 2030 году планируется довести ее до 83%. При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отметил Новак.
И это с учётом наших пространств!
Кто этих деталей не учитывает, тот....
К них прежний пиитет перед ,,просвещенный" Европой- увы...
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Дмитрий Иванов
А зрителей то сколько…
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Кеша
Надеюсь, показали Моххамеду Имаду , как с кнопки поле выезжает и заезжает ? Наверное , нет . Иначе арена была была бы лучшая во Вселенной .
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Дмитрий9779
Ответ Добрый Ретроград
Т. е., Норвегия, с ИЧР 0,961 живет хуже, чем РФ, которая между Брунеем и Румынией))) Логика железобетонная))) Норвегия на втором месте, Россия даже в 50 стран не входит. Просто у них есть нефть, а у нас нет...)))
А разговор не про это ,твоя претензия по газификации ни что иное как пшик.Но,дам наводку на умную мысль,в каких странах самый высокий уровень жизни?Подумай почему,много нового откроешь для себя,хотя может ты это и знал,но это не в твоих интересах.А так-то это спортивный сайт.
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Rundatgame
Стадион, который так долго рождался, в итоге получился мощным, величественным и уникальным по своим техническим и локационным характеристикам.
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ss_podonok
и это за 1 рубль!!
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Добрый Ретроград
Ответ Дмитрий9779
Приведешь уровень газификации населения в Норвегии например? . В России газификация регионов уже достигла 71%, к 2030 году планируется довести ее до 83%. При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отметил Новак.
Т. е., Норвегия, с ИЧР 0,961 живет хуже, чем РФ, которая между Брунеем и Румынией))) Логика железобетонная))) Норвегия на втором месте, Россия даже в 50 стран не входит. Просто у них есть нефть, а у нас нет...)))
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Добрый Ретроград
Ответ Дмитрий9779
Приведешь уровень газификации населения в Норвегии например? . В России газификация регионов уже достигла 71%, к 2030 году планируется довести ее до 83%. При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отметил Новак.
Я был в Норвегии, но речь про РФ. А в Швеции тротуары с мылом моют, а Европа замёрзнет, а Омерику смоет) А вот у них...
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Добрый Ретроград
Ответ ЗЕНИТ65
Ты это местным властям расскажи. Хотя, постой... Ты же обычный интернет- _ _ _ _ _ _ол
Нет, я обычный бывший сотрудник федерального информагенства, который по Сибири ездил.
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Дмитрий9779
Ответ Добрый Ретроград
В среднем по России с учетом крупных городов уровень газификации составляет около 70%, а если брать только сельскую местность, - 60%. Огромный процент домохозяйств за Уралом продолжает топить дровами. Вот если бы у РФ свой газ и нефть были, можно было неплохо жить людям. Хотя, постойте...
Приведешь уровень газификации населения в Норвегии например?
. В России газификация регионов уже достигла 71%, к 2030 году планируется довести ее до 83%. При этом газификации в России значительно превосходит такие крупные европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). В Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с РФ климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно, отметил Новак.
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Зеленый хвостик
Не уверен что лучший, но один из лучших точно.
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ЗЕНИТ65
Ответ Добрый Ретроград
В среднем по России с учетом крупных городов уровень газификации составляет около 70%, а если брать только сельскую местность, - 60%. Огромный процент домохозяйств за Уралом продолжает топить дровами. Вот если бы у РФ свой газ и нефть были, можно было неплохо жить людям. Хотя, постойте...
Ты это местным властям расскажи. Хотя, постой... Ты же обычный интернет-
_ _ _ _ _ _ол
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Pavelaznaurov
Это еще что….а как болгары восхищаются!!!!!!!!
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Добрый Ретроград
В среднем по России с учетом крупных городов уровень газификации составляет около 70%, а если брать только сельскую местность, - 60%. Огромный процент домохозяйств за Уралом продолжает топить дровами. Вот если бы у РФ свой газ и нефть были, можно было неплохо жить людям. Хотя, постойте...
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Dexter Dallas
стадион хороший. это без вопросов. но может можно как-то вытянуть информацию на каких стадионах он тренировал, что рассказывает, что лучший в европе. в гугле не смог найти
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артем кожухарь
Из Ирака виднее же..
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San9
Ответ Spartakus1984
Он просто на стадионе Краснодара не был.У Газпром арены только крыша и больше ничего лучшего чем у других стадионов нет.Напротив устарелый,строился 10 лет.
Но ты же понимаешь, что отверстие-сквозняк арена даже в пятерку в России не входит
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San9
Ответ Spartakus1984
дутый клубишко не может быть лучшим
При чем тут спартачишко?
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Английский_пациент
Правда, мы больше нигде не были, добавил он
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Максим Черкашин
Согласен даже Саддам, столько на свои дворцы не тратил.:))))
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vova k. x
Ещё бы...сколько миллиардов стырили?
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Ali
Полутора лярда, а вы как думали?
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