Чемпионат Германии. «Шальке» против «Герты», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в субботу

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«Шальке» в пятницу примет «Герту» в 28-м туре Бундеслиги.

В субботу «Бавария» сыграет дома с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» – с «Аугсбургом», дортмундская «Боруссия» встретится в гостях со «Штутгартом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Байер».

Чемпионат Германии

28-й тур

Шальке – Герта
Дата проведения
14 апреля, 21.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Аугсбург
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Майнц
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Боруссия Д
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Бавария – Хоффенхайм
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
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Айнтрахт Ф – Боруссия М
Дата проведения
15 апреля, 19.30, «Дойче банк Парк»
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Вердер – Фрайбург
Дата проведения
16 апреля, 16.30, «Везерштадион»
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Унион – Бохум
Дата проведения
16 апреля, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Вольфсбург – Байер
Дата проведения
16 апреля, 20.30, «Фольксваген-Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

1 комментарий

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Ярослав Гордеев
Матч за 6 очков в Гельзенкирхине. Если Шальке и здесь проиграет, то с вероятностью в 80 % снова здравствуй Бундеслига 2
+3
0
+3
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