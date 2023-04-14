Чемпионат Германии. «Шальке» против «Герты», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в субботу

«Шальке» в пятницу примет «Герту» в 28-м туре Бундеслиги.

В субботу « » сыграет дома с « », « » – с « », дортмундская « » встретится в гостях со «Штутгартом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Байер».

Чемпионат Германии

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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