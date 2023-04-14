Чемпионат Германии. «Шальке» против «Герты», «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в субботу
«Шальке» в пятницу примет «Герту» в 28-м туре Бундеслиги.
В субботу «Бавария» сыграет дома с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» – с «Аугсбургом», дортмундская «Боруссия» встретится в гостях со «Штутгартом».
Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Байер».
28-й тур
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.30, «Фольксваген-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
1 комментарий