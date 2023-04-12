Анчелотти хочет, чтобы «Реал» и «Милан» сыграли в финале ЛЧ: «У нас с Мальдини не лучшие воспоминания о Стамбуле. Будет приятно встретиться в мой день рождения»

Карло Анчелотти выразил надежду, что «Реал» и «Милан» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня в Стамбуле.

«У нас с [ ] Мальдини (ныне технический директор « » – Sports.ru) не лучшие вспоминания о Стамбуле, особенно [о том, что произошло] в 2005 году («Милан» уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ, ведя со счетом 3:0 после первого тайма – Sports.ru).

Я очень привязан к Мальдини, он был капитаном в моей команде. Если мы встретимся в мой день рождения, мне будет очень приятно», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

В 1/4 финала Лиги чемпионов « » сыграет против «Челси». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. «Милан» примет «Наполи», Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.