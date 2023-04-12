Анчелотти хочет, чтобы «Реал» и «Милан» сыграли в финале ЛЧ: «У нас с Мальдини не лучшие воспоминания о Стамбуле. Будет приятно встретиться в мой день рождения»

Теги Милан Паоло Мальдини Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти выразил надежду, что «Реал» и «Милан» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня в Стамбуле.

«У нас с [Паоло] Мальдини (ныне технический директор «Милана» – Sports.ru) не лучшие вспоминания о Стамбуле, особенно [о том, что произошло] в 2005 году («Милан» Анчелотти уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ, ведя со счетом 3:0 после первого тайма – Sports.ru).

Я очень привязан к Мальдини, он был капитаном в моей команде. Если мы встретимся в мой день рождения, мне будет очень приятно», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. «Милан» примет «Наполи», Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

29 комментариев

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Manchester Yun Yfva
Челси и Наполи на классе пройдут средняков сегодня
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6LACK
Ответ Леван Мкртчян
Глорство, это пойти болеть за Реал , когда тебе 13 лет и ты еще ничего не смыслишь в футболе, но вдохновляешься пафосным статусом "королевский клуб" и хорошо умеешь считать трофеи , завоеванные этой командой за всю историю. Такие же глоры , появлялись у Барсы и других клубов в момент , когда команды были на пике в плане игры и трофеев. А симпотизировать командам вроде Милана середины нулевых или Валенсии конца девяностых ( при этом всю жизнь болея за одну команду. В моем случае - это Барселона) - это называется любить и ( я надеюсь) понимать игру, которая должна,прежде всего, доставлять эстетическое удовольствие болельщику . Как-то так
Да, ведь люди, рождённые не в 80-х, обречены необъективно болеть)
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ Милан 19
Кройф давно уже не тренерует, о чем ты? 🤦‍♂️...
Так он умер
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Spaten
Наполи - Сити ждём, а то от Наполи к следующему сезону ничего не останется
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Akosha Akbarov
Ответ Алексей Гусев
и сыграют МС-Наполи)
Будеть дома мечтать
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Akosha Akbarov
Ответ Алексей Гусев
и сыграют МС-Наполи)
Если не увидим камбэм то МС
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Рафаил Соболев
Ответ Леван Мкртчян
Глорство, это пойти болеть за Реал , когда тебе 13 лет и ты еще ничего не смыслишь в футболе, но вдохновляешься пафосным статусом "королевский клуб" и хорошо умеешь считать трофеи , завоеванные этой командой за всю историю. Такие же глоры , появлялись у Барсы и других клубов в момент , когда команды были на пике в плане игры и трофеев. А симпотизировать командам вроде Милана середины нулевых или Валенсии конца девяностых ( при этом всю жизнь болея за одну команду. В моем случае - это Барселона) - это называется любить и ( я надеюсь) понимать игру, которая должна,прежде всего, доставлять эстетическое удовольствие болельщику . Как-то так
прекрасно
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Леван Мкртчян
Ответ v.belorussky
Ну, это уже глорство какое-то, если честно.
Глорство, это пойти болеть за Реал , когда тебе 13 лет и ты еще ничего не смыслишь в футболе, но вдохновляешься пафосным статусом "королевский клуб" и хорошо умеешь считать трофеи , завоеванные этой командой за всю историю. Такие же глоры , появлялись у Барсы и других клубов в момент , когда команды были на пике в плане игры и трофеев.

А симпотизировать командам вроде Милана середины нулевых или Валенсии конца девяностых ( при этом всю жизнь болея за одну команду. В моем случае - это Барселона) - это называется любить и ( я надеюсь) понимать игру, которая должна,прежде всего, доставлять эстетическое удовольствие болельщику .
Как-то так
+4
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+2
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Милан 19
Ответ v.belorussky
Помните, как в 2019 ждали кройфовский финал? Теперь можно ждать анчелотьевский😁
Кройф давно уже не тренерует, о чем ты? 🤦‍♂️...
0
-1
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Милан 19
Это была бы эпическая битва, правда уже в разных весовых категориях, у Милана сейчас нет такого всемогущего хозяина как Берлускони, когда Барселону Кройфа 4-0 в финале 1994 вынесли ☝️ ...
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benjamin92
Ответ Леван Мкртчян
Есть надежда, что удержит. Всё-таки Поттер хорошо поработал , оставив неплохой отрыв от двенадцатого места
Болельщики Челси настолько долго смеялись над Хави и Артетой, что не заметили как оказались во второй половине таблицы 😄
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red hikkikomori
Ответ Леван Мкртчян
Юмор плоский будто Кира Найтли, учитывая факт того ,что два истинных кулес преподают уроки футбола, в этом сезоне ,в твоей любимой АПЛ. А кулес-Пеп , вчера вообще показал мастер-класс мирового уровня, для всех поклонников футбола. Надеюсь Лемпард вчера смотрел и конспектировал уроки футбола
Oxxxymiron - День физкультурника (4 раунд 14ib).
P.S. : Кира Найтли - one love
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v.belorussky
Помните, как в 2019 ждали кройфовский финал?

Теперь можно ждать анчелотьевский😁
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v.belorussky
Ответ Леван Мкртчян
Милан середины нулевых -- потрясающая банда. Мало было таких команд, которым всегда хотелось симпотизировать ,вне зависимости от личных клубных пристрастий
Ну, это уже глорство какое-то, если честно.
+2
-1
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Алексей Гусев
и сыграют МС-Наполи)
+1
-1
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Леван Мкртчян
Ответ benjamin92
Зачем это Френки, его задача - удержать 11 позицию )
Есть надежда, что удержит.
Всё-таки Поттер хорошо поработал , оставив неплохой отрыв от двенадцатого места
+1
0
+1
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London.is.blue
Готовится к очередным отскокам от Челси и Сити? Два раза такое не пройдёт.
Сити будет в финале.
0
-2
-2
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benjamin92
Ответ Леван Мкртчян
Юмор плоский будто Кира Найтли, учитывая факт того ,что два истинных кулес преподают уроки футбола, в этом сезоне ,в твоей любимой АПЛ. А кулес-Пеп , вчера вообще показал мастер-класс мирового уровня, для всех поклонников футбола. Надеюсь Лемпард вчера смотрел и конспектировал уроки футбола
Зачем это Френки, его задача - удержать 11 позицию )
+2
0
+2
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Arthur Jacob
Карло и Паоло выиграли 2 ЛЧ как игроки, и ещё 2 ЛЧ как главный тренер и капитан
+3
0
+3
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
анчи походу не знает что местные кулес уже ждут кройфовский финал барса-аякс
Юмор плоский будто Кира Найтли, учитывая факт того ,что два истинных кулес преподают уроки футбола, в этом сезоне ,в твоей любимой АПЛ.
А кулес-Пеп , вчера вообще показал мастер-класс мирового уровня, для всех поклонников футбола.
Надеюсь Лемпард вчера смотрел и конспектировал уроки футбола
+2
-2
0
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Пако
Ну, Анчелотти не очень-то оригинален. Ооо-чень многие хотят, чтобы «Реал» и «Милан» вышли бы в финал ЛЧ.
Правда, у Папы Карло особые основание на такое желание
+1
0
+1
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Kyancey
Это было бы легендарно! «Реал» Папы Карло против «Милана» с Мальдини в админке в Стамбуле - было бы очень красиво!
+1
-3
-2
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Экспертное мнение
А на деле встретятся Бавария и Интер с дублем Лаутаро Мартинеса в финале, ну и все будут требовать ЗМ Барелле
+1
-3
-2
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10ztv
кому то опять придется уйти не с чем
+2
-1
+1
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Леван Мкртчян
Милан середины нулевых -- потрясающая банда. Мало было таких команд, которым всегда хотелось симпотизировать ,вне зависимости от личных клубных пристрастий
+13
-3
+10
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