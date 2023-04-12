Анчелотти хочет, чтобы «Реал» и «Милан» сыграли в финале ЛЧ: «У нас с Мальдини не лучшие воспоминания о Стамбуле. Будет приятно встретиться в мой день рождения»
Карло Анчелотти выразил надежду, что «Реал» и «Милан» встретятся в финале Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня в Стамбуле.
«У нас с [Паоло] Мальдини (ныне технический директор «Милана» – Sports.ru) не лучшие вспоминания о Стамбуле, особенно [о том, что произошло] в 2005 году («Милан» Анчелотти уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ, ведя со счетом 3:0 после первого тайма – Sports.ru).
Я очень привязан к Мальдини, он был капитаном в моей команде. Если мы встретимся в мой день рождения, мне будет очень приятно», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. «Милан» примет «Наполи», Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
А симпотизировать командам вроде Милана середины нулевых или Валенсии конца девяностых ( при этом всю жизнь болея за одну команду. В моем случае - это Барселона) - это называется любить и ( я надеюсь) понимать игру, которая должна,прежде всего, доставлять эстетическое удовольствие болельщику .
Как-то так
P.S. : Кира Найтли - one love
Теперь можно ждать анчелотьевский😁
Всё-таки Поттер хорошо поработал , оставив неплохой отрыв от двенадцатого места
Сити будет в финале.
А кулес-Пеп , вчера вообще показал мастер-класс мирового уровня, для всех поклонников футбола.
Надеюсь Лемпард вчера смотрел и конспектировал уроки футбола
Правда, у Папы Карло особые основание на такое желание