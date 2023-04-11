«Кержаков скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не запросила проценты». Генменеджер «Кармиотиссы» о выплатах экс-тренеру

Теги Александр Кержаков светская хроника высшая лига Кипр девушки и спорт Кармиотисса Чемпионат.com деньги Футбол

В «Кармиотиссе» объяснили, почему Александр Кержаков заявлял о задолженности перед ним.

«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – объяснил генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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7 комментариев

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Андоррский почтальон
Кержаков в очередной раз попал на бабки. Ну, вот что ты будешь делать!!!
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Андрей Федоров
Да ну а чего вы от него ждали ? Всю жизнь головой по мячу бить
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Ответ nobrainnopain
Саше просто было страшно
А Антониус получил в банке всё "серое" и удобно расположился, раздавая интервью )
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nobrainnopain
Саше просто было страшно
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Vasyamarch91
Мне кажется одно: наши гениальные футбольные деятели разрушат кипрский футбол
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Spaten
Керж, будь проклят тот день когда ты сел за баранку этого пылесосса!
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SoccerMan
А главное, Керж сам начал поливать старый клуб))) вот надо было оно ему)
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