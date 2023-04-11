«Кержаков скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не запросила проценты». Генменеджер «Кармиотиссы» о выплатах экс-тренеру

В «Кармиотиссе» объяснили, почему Александр Кержаков заявлял о задолженности перед ним.

«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – объяснил генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

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