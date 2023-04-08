В четверг, 13 апреля, сыграют Ювентус и Спортинг в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ювентус – Спортинг

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ювентус – Спортинг