Капитан «Труа» Рами о возможном вылете из Лиги 1: «Наплевать, мне 37 и моя карьера закончена. Мы не видели, что команда хочет бороться»

Теги Труа лига 1 Франция Клермон Адиль Рами Футбол

Капитан «Труа» Адиль Рами раскритиковал команду после поражения от «Клермона»

В 30-м туре Лиги 1 «Труа» уступил «Клермону» на своем поле со счетом 0:2. Команда идет в зоне вылета Лиги 1, занимая 18-е место в таблице с 21 очком.

«Мне наплевать [на вылет из Лиги 1] – мне 37 лет, моя карьера закончена. Я не могу сказать, грустно ли мне за некоторых игроков, которые опускают руки. Им придется разобраться в себе. У нас неправильный настрой, и поражение было логичным».

О разборе ошибок после матчей

«Мы не можем игнорировать такие детали. Мы говорим об этом, но у меня создается впечатление, что все это влетает в одно ухо и вылетает из другого».

О поражении от «Клермона»

«Мы не видели команды, которая хочет бороться за место в Лиге 1. Мы опустили головы и отдали им инициативу. Я не знаю, почему. Мы произвели не очень хорошее впечатление», – сказал Рами в интервью Prime Video.

7 комментариев

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Серый
Ответ Goofts
На уровне с КриРо бросающим повязку))
Приплетено!
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Тосканский_Виноградник
На эмоциях наговорил лишнего. Было бы плевать, засунул бы язык в портмонэ и абы как спокойно доиграл бы сезон. А так, понятно что переживает.
+1
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+1
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Кирилл Голивец
Ответ roni11
Мне плевать! У меня было с Паммелой...и я доил Ротенберга) Чего добились вы?
он еще и чемпион мира)
+6
0
+6
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Goofts
Ответ WhatZ
Отличный капитан, классно замотивировал игроков на остаток сезона!
На уровне с КриРо бросающим повязку))
+6
-4
+2
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roni11
Мне плевать! У меня было с Паммелой...и я доил Ротенберга) Чего добились вы?
+15
0
+15
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Roman
Адиль Рами в раздевалке после поражения от Клермона: "Мы дерьмо". Или как там Слуцкий говорил
+2
-3
-1
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WhatZ
Отличный капитан, классно замотивировал игроков на остаток сезона!
+27
-1
+26
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