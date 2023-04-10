Капитан «Труа» Рами о возможном вылете из Лиги 1: «Наплевать, мне 37 и моя карьера закончена. Мы не видели, что команда хочет бороться»

Капитан «Труа» Адиль Рами раскритиковал команду после поражения от «Клермона»

В 30-м туре Лиги 1 « » уступил «Клермону» на своем поле со счетом 0:2. Команда идет в зоне вылета Лиги 1, занимая 18-е место в таблице с 21 очком.

«Мне наплевать [на вылет из Лиги 1] – мне 37 лет, моя карьера закончена. Я не могу сказать, грустно ли мне за некоторых игроков, которые опускают руки. Им придется разобраться в себе. У нас неправильный настрой, и поражение было логичным».

О разборе ошибок после матчей

«Мы не можем игнорировать такие детали. Мы говорим об этом, но у меня создается впечатление, что все это влетает в одно ухо и вылетает из другого».

О поражении от « »

«Мы не видели команды, которая хочет бороться за место в Лиге 1. Мы опустили головы и отдали им инициативу. Я не знаю, почему. Мы произвели не очень хорошее впечатление», – сказал в интервью Prime Video.