Юран об 1:3 от «Краснодара»: «Чувствовалась скованность, но понравилось, что у «Пари НН» есть характер»

Сергей Юран рассказал о поражении «Пари НН» от «Краснодара» (1:3) в Мир РПЛ

– Мы готовились к этому матчу. Понимали, что « » очень квалифицированная команда, в которой есть исполнители хорошего уровня. В первом тайме в действиях наших игроков чувствовалась скованность. Позиционно недоработали, пропустили быстрые голы.

Что касается второго тайма, мне понравилось, что у команды есть характер. Даже после того как пропустили третий гол после детской ошибки, не сломались, продолжали атаковать. С лучшей стороны проявили себя ребята, вышедшие на замены. В плане самоотдачи претензий нет, а все остальное мы разберем, проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо».

– Вы приняли команду в непростой турнирной ситуации. Это всегда риск для тренера. Какую задачу перед собой ставите: обязательно остаться в Премьер-лиге или строить команду уже на перспективу для Первой лиги?

– Наша команда не покинет , я в этом уверен. Первая лига даже не обсуждается. Я знал, в какой ситуации находится команда, сталкивался с подобными ситуациями и раньше в своей тренерской карьере. Задача-максимум – избежать стыковых матчей.

Уверен, что в ближайшем будущем мы будем решать с нижегородской командой в Премьер-лиге и более серьезные задачи, – сказал главный тренер « ».