«Локомотив» забил после потери «Зенита» в штрафной. Глушенков отобрал мяч у Вендела после паса Ренана

«Локомотив» открыл счет в игре с «Зенитом» после ошибки петербуржцев в штрафной

На 26-й минуте матча 22-го тура Мир гости вводили мяч от ворот. Голкипер Михаил отдал короткий пас защитнику , тот сделал передачу к линии штрафной на хавбека .

Полузащитник « » Максим Глушенков в результате прессинга отобрал мяч у разворачивавшегося бразильца и точно пробил по воротам.

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