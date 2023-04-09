«Локомотив» забил после потери «Зенита» в штрафной. Глушенков отобрал мяч у Вендела после паса Ренана

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Вендел Максим Глушенков Роберт Ренан Футбол

«Локомотив» открыл счет в игре с «Зенитом» после ошибки петербуржцев в штрафной

На 26-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ гости вводили мяч от ворот. Голкипер Михаил Кержаков отдал короткий пас защитнику Роберту Ренану, тот сделал передачу к линии штрафной на хавбека Вендела.

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков в результате прессинга отобрал мяч у разворачивавшегося бразильца и точно пробил по воротам.

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«Локомотив» – «Зенит». 1:1 – Вендел сравнял счет. Онлайн-трансляция

В 14 Ренан увидел убийство друга – и начал путь к другой жизни. Теперь он в «Зените»

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14 комментариев

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сам ГазПром
Ответ Райан Гослинггг
Если бы на месте Вендела был бы Зобнин - поставили бы фол
Не сравнивай, не надо.
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Циник Петербургский
Ответ igls54
Вендел 1+1
По системе "гол+привоз", что ли? ))
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Garikus89
Ответ Райан Гослинггг
Если бы на месте Вендела был бы Зобнин - поставили бы фол
И пенальти в ворота Локомотива)
+4
-2
+2
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Александр Смирнов
Ответ ProZ
Вот и думай кто кого больше подставил, Кержаков Ренана или Ренан Вендела
Ренан подставил конечно. Слева был Дуглас совершенно один. А он отдает Венделу рядом с которым был Глушенков.
+3
0
+3
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Питекантроп
Прием из самбо
+1
-3
-2
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Райан Гослинггг
Если бы на месте Вендела был бы Зобнин - поставили бы фол
+20
-4
+16
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Поцелуй Оздоева
Ответ alexsem69
Супер гол!
Дико извиняюсь, но что здесь супер?)
+6
-2
+4
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igls54
Вендел 1+1
+2
-1
+1
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ZarvuR2020
Забил бы такой Зенит, заголовок был бы: "Вендел забил после возможного толчка двумя руками. Судья засчитал гол". И был бы скриншот вместо видео.
+6
-7
-1
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ProZ
Вот и думай кто кого больше подставил, Кержаков Ренана или Ренан Вендела
+3
-2
+1
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alexsem69
Супер гол!
+2
-10
-8
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Циник Петербургский
Вендел "сам сломал - сам починил" ))

Но ломали они вдвоем с Ренаном, вообще-то.
+13
-2
+11
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Иван Новиков
Шапитень на классе разыгрывает у ворот.
0
-4
-4
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hulk&boloto
А Вендел ответил)
+13
-2
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