«Локомотив» забил после потери «Зенита» в штрафной. Глушенков отобрал мяч у Вендела после паса Ренана
«Локомотив» открыл счет в игре с «Зенитом» после ошибки петербуржцев в штрафной
На 26-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ гости вводили мяч от ворот. Голкипер Михаил Кержаков отдал короткий пас защитнику Роберту Ренану, тот сделал передачу к линии штрафной на хавбека Вендела.
Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков в результате прессинга отобрал мяч у разворачивавшегося бразильца и точно пробил по воротам.
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Но ломали они вдвоем с Ренаном, вообще-то.