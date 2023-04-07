Агент Маньяков заявил, что «Пэлас» был готов заплатить 12 млн евро за Фомина: «Виейра в январе 2022-го написал: «Внимательно следим, очень хороший футболист»

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия Динамо Москва Кристал Пэлас Александр Маньяков Даниил Фомин Спорт-Экспресс Футбол

Агент Александр Маньяков

– Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину – утка?

– Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист.

Но сейчас номер один для нас на позиции опорного – ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду».

В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».

– Что «Кристал Пэлас»?

– До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского – слишком рискованно.

В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.

– «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?

– Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб, – сказал агент.

13 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ pffwybnyfz
Ну это же смешно, не?
Не.
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Dmitry Orlov
Ответ Sevuska
Палас вообще должен был быть русский клуб . Туда и Дзюбу в своё время сватали .
Чалова.
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Тренерские конспекты Бормана
Предлагаю выделить отдельную рубрику, про трансферный интерес команд из ТОП-5 к нашим футболистам от их агентов. Назвать: "Поют как дышат"
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Кеша
Подождите в Фоминым , вы еще Захаряна в Челси не определили . А после матча с Акроном и Сочи цена на Фомина еще возрастет до небес .
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Aggrrist
Почему столько неверующих комментариев? Пэлас не Реал Мадрид же. И Фомин хороший игрок.

Да и трансфер Уфа-Ман Сити уже был, чему после этого можно удивляться?
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Amalfitano
Чей агент?
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balander09
агент маньяков на острие атаки
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Sevuska
Палас вообще должен был быть русский клуб .
Туда и Дзюбу в своё время сватали .
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Николай Овечкин
Да вполне может быть. Клуб то далеко не топ, центр поля там средний, на 10 матчей в сезон условного Фомина могли бы взять. Да даже для ротации на кубок. Вот если бы писали про арсенал или мю, то да….сказки.
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Born is the King
Агент маньяков*
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Кирилл Куминский
Какая-то пассия у них к русским: то Чалов, то Фомин… И как всегда, что-то в последний момент не срослось, верим.
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Filipp Gorski
Сказочки
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pffwybnyfz
Ну это же смешно, не?
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