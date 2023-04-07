Агент Маньяков заявил, что «Пэлас» был готов заплатить 12 млн евро за Фомина: «Виейра в январе 2022-го написал: «Внимательно следим, очень хороший футболист»
Агент Александр Маньяков
– Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину – утка?
– Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист.
Но сейчас номер один для нас на позиции опорного – ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду».
В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».
– Что «Кристал Пэлас»?
– До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского – слишком рискованно.
В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.
– «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?
– Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб, – сказал агент.
Да и трансфер Уфа-Ман Сити уже был, чему после этого можно удивляться?
Туда и Дзюбу в своё время сватали .