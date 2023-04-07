Чугайнов о молодых футболистах: «Где набираться опыта? Первая лига не резиновая, вторая загибается. Зарплаты копеечные. Уже курьеры получают больше!»

Игорь Чугайнов высказался о проблемах детского футбола в России

– Третий год вы погружены в детский футбол, работаете в «Красногвардейце». Что бросается в глаза? Подрастают новые Головины и Пиняевы?

– К сожалению, таких талантов в России наперечет. Одна из причин – в детском футболе все жестко привязано к результату.

Он нужен здесь и сейчас, поскольку от места команды в таблице зависит финансирование школы, зарплата тренеров.

Вот почему многие упрощают игру. Выстраивают ее от обороны. На первый план выходит не развитие индивидуальных качеств, а схемы, тактика. Главное – зацепить очки! Любой ценой! В отбор вступают кучей. Но куча – это серая масса.

Мальчик получает мяч, тренер тут же кричит: «Двое – на него!» А тому свой тренер: «Отдавай!» В итоге этот не умеет обыгрывать, а те – отбирать.

– Печальная картина.

– Если весь матч десять пацанов стоят возле своей штрафной, их уровень усредняется. Нет возможности проявить себя. Когда же играешь в атаку, на большом поле видно, кто на что способен. Один в обводке силен, другой в отборе...

У нас детей постоянно загоняют в рамки. Ребята вырастают – и боятся импровизировать, рисковать, брать игру на себя. Такие, как Головин, Пиняев, – исключение из правил.

Другая проблема – где молодым теперь набираться опыта? В РПЛ сразу после школы попадают единицы. Первая лига не резиновая. А вторая загибается. Команд все меньше, зарплаты копеечные. Уже курьеры получают больше!

Я с уважением к ним отношусь, но это – неквалифицированная рабочая сила. А футболист с шести лет проходит обучение. В школе или академии его кормят, обеспечивают экипировкой, возят на турниры. И для чего? Чтобы в 18 после выпуска в курьеры подался?!

А кто-то в медиалигу идет. Там сейчас финансовые условия намного лучше, чем в клубах второго дивизиона. Вот только о большом футболе в таком случае придется забыть, – сказал бывший защитник «Локомотива».