Чугайнов о молодых футболистах: «Где набираться опыта? Первая лига не резиновая, вторая загибается. Зарплаты копеечные. Уже курьеры получают больше!»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Игорь Чугайнов детский футбол Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Чугайнов высказался о проблемах детского футбола в России

– Третий год вы погружены в детский футбол, работаете в «Красногвардейце». Что бросается в глаза? Подрастают новые Головины и Пиняевы?

– К сожалению, таких талантов в России наперечет. Одна из причин – в детском футболе все жестко привязано к результату.

Он нужен здесь и сейчас, поскольку от места команды в таблице зависит финансирование школы, зарплата тренеров.

Вот почему многие упрощают игру. Выстраивают ее от обороны. На первый план выходит не развитие индивидуальных качеств, а схемы, тактика. Главное – зацепить очки! Любой ценой! В отбор вступают кучей. Но куча – это серая масса.

Мальчик получает мяч, тренер тут же кричит: «Двое – на него!» А тому свой тренер: «Отдавай!» В итоге этот не умеет обыгрывать, а те – отбирать.

– Печальная картина.

– Если весь матч десять пацанов стоят возле своей штрафной, их уровень усредняется. Нет возможности проявить себя. Когда же играешь в атаку, на большом поле видно, кто на что способен. Один в обводке силен, другой в отборе...

У нас детей постоянно загоняют в рамки. Ребята вырастают – и боятся импровизировать, рисковать, брать игру на себя. Такие, как Головин, Пиняев, – исключение из правил.

Другая проблема – где молодым теперь набираться опыта? В РПЛ сразу после школы попадают единицы. Первая лига не резиновая. А вторая загибается. Команд все меньше, зарплаты копеечные. Уже курьеры получают больше!

Я с уважением к ним отношусь, но это – неквалифицированная рабочая сила. А футболист с шести лет проходит обучение. В школе или академии его кормят, обеспечивают экипировкой, возят на турниры. И для чего? Чтобы в 18 после выпуска в курьеры подался?!

А кто-то в медиалигу идет. Там сейчас финансовые условия намного лучше, чем в клубах второго дивизиона. Вот только о большом футболе в таком случае придется забыть, – сказал бывший защитник «Локомотива».

63 комментария

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Кеша
Тут на спортсе есть один курьер - на поезде всю страну исколесил . Надо у него спросить сколько получает .
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Interista1985
Ответ &_Bishep_&
Исключения, конечно, бывают во всём. Тем более хоккей, там немного другая специфика. Ну вот у меня два парня, которые до 17-лет на всех турнирах занимались обводками и тонкими пасами, после года во 2 лиге превратились в ремесленников, которые научились биться на поле. Там практически нет умного комбинационного футбола, примитивная тактика, много борьбы. Потому и развивать талант сложно.
Вы правы!Лично вижу у себя в Воронеже тренеров кот сажают на лавку за между ног и обводки!За через себя пацана отчислили знаю((((((
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Lina Starkova
Поражает количество восторженных комментариев про нужность курьеров. Вот только не удивляйтесь потом, когда Россия из-за неконтролируемого наплыва мигрантов (сами знаете откуда) станет азиатской страной.
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Interista1985
Ответ Матвей Суицидин
у нас все так сделано, такое ощущение, что это у нас в крови. вот взять начальную школу, вместо того, чтобы прививать детям любовь к учебе, дрбяат домашкой и оценками. Большинство детей в итоге школу ненавидит и учебу. В Финляндии и Германии да и еще много где домашку до 5 класса не задают и оценки не ставят. с футболом тоже самое.
это не у нас в крови!Это специально делается чтобы не было хорошо жить!Когда вам хорошо вы будете вольно думать и бастовать!отсутсвие свободного времени и постоянная рутинная борьба за пропитание отвлекает от революционных мыслей!Макиавелли все написал давно!
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Ape1sin
от курьеров больше пользы, всё логично
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Tun
Ответ Дмитрий
Может не нужен футбол россиянам? Может тогда в другие профессии пойти? Самолеты нужны, компьютеры, бумага, машины, еда и много чего еще
Не дай бог летать на самолётах, построенных этими людьми
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Interista1985
Ответ Atsuktuvas
Зачем думать о будущем, когда строишь прошлое?
бравоооооооооооооо
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London.is.blue
Дрова думали, что будут всегда получать, как футболисты условного Милана или Интера, но лавочка прикрывается.
Запад своим баном поднимает российский футбол с колен.
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dmitriy
Ну так можно устроиться поработать где-то, а игру в футбол совмещать, а если уж хорошо пойдет тогда вперед в профессионалы. В Европе такое практикуется и даже работает........
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Atsuktuvas
Зачем думать о будущем, когда строишь прошлое?
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xa-xa
Ответ Crenk
Только вот единицы отчего то ехали играть в ту же Голландию или Бельгию
А зачем им ехать когда они здесь пешком ходят и получают даже больше чем за границей
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44ndfwwgbr
Курьеры и должны получать больше бездарных футболистов. От курьеров польза есть.
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AR Hongover
Я хочу сказать спасибо курьерам, если вы здесь есть. Вы очень сильно помогаете и выручаете. Каждый раз, когда вы приходите, стараюсь хотя бы 200-300р сверху накинуть.

Футболисты, а вы можете пойти полобызать бибу. Вы бесполезные ничтожества, которые ещё и принижают полезные профессии
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&_Bishep_&
Ответ S-komoroh
А вот пример Харламова, Валерий который, говорит об обратном. Да и Стрельцова никто не пестовал в детском возрасте.
Исключения, конечно, бывают во всём. Тем более хоккей, там немного другая специфика. Ну вот у меня два парня, которые до 17-лет на всех турнирах занимались обводками и тонкими пасами, после года во 2 лиге превратились в ремесленников, которые научились биться на поле. Там практически нет умного комбинационного футбола, примитивная тактика, много борьбы. Потому и развивать талант сложно.
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Владддд
Вот кстати для всех диванных адептов перехода на "осень-весна", которые ни разу на футбол не сходи, но кричали, что только "круги меняются местами". По втордиву удар пришелся сильнее всего, то что финансово посыпались команды это одно, но то что у клубов стало меньше игровых дней, это уже серьезная проблема. Рваный график, толь ко зимняя пауза закончилась и сразу начинается летняя, у многих молодых игроков просто пропала возможность прогрессировать. Раньше при 18-20 командах в зоне и играх кубка с 1/512, иногда даже с 1/1024, у молодого футболиста была возможность сыграть порядка 40(!!!) матчей в сезон, при этом проведя полноценную предсезонку играть спокойно на постоянной основе с апреля по конец октября, без вот этих дурных перерывов. Команды сыгрывались весной, и дальше по накатанной шли весь год. Если мы возьмем нашу бронзовую сборную 8 года то увидим, что были уникумы как Шава, Конифей, семшов, Беляш, но через вторую лигу прошли Габулов, Колодин, Игнашевич, Широков, Семак, Зырянов, Сычев, Павлюченко, Адамов, просто разрывавший Центр Жирков. Все они обтесались во взрослом футболе среди уже опытных мужиков, закалив свой характер. Торбинский и братья Березуцкие через пердив все это прошли, тот же Торба после Челябы совершенно другим футболистом вернулся. А сейчас втордив долгое время умирал, в зонах по 10-14 команд, еще кто-нибудь снимался по ходу турнира, т.е. за сезон 25-30 игр, с двумя перерывами, после которых еще надо время, чтобы сыграться. Неудивительно, что в нашем футболе в основном выпускаются полуфабрикаты, абсолютно серая масса похожая друг на друга.
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Матвей Суицидин
у нас все так сделано, такое ощущение, что это у нас в крови. вот взять начальную школу, вместо того, чтобы прививать детям любовь к учебе, дрбяат домашкой и оценками. Большинство детей в итоге школу ненавидит и учебу. В Финляндии и Германии да и еще много где домашку до 5 класса не задают и оценки не ставят. с футболом тоже самое.
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Karel
Пацанов из других видов спорта более жалко, чем футболистов. Гимнастов тех же.. Вот уж где труд и травмы, а в итоге..

Футболист после 18-ти лет обучения может работать и еще столько же зарабатывать любимой игрой. Хобби.
Как в некоторых странах Европы. Как Писарский до 25 лет работал и немного играл за деньги.
Пацаны из других видов спорта о такой возможности только мечтать могут. Вообще никому не нужны.
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Russ Ivan
В детском футболе и хоккее безобразие, идёт деление на 1 и 2 сорт, на игры ставят своих, которых папики продвигают и дают хорошие тренерские. На турнирах катают доги и дети уже погружены в эту грязь. Отсюда все проблемы уже взрослого футбола и хоккея...
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супермяч
Ответ Crenk
Только вот единицы отчего то ехали играть в ту же Голландию или Бельгию
Футбола нет а бабки есть
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спокойный
Курьеры и пашут на порядок больше
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Amalfitano
Проблема в том, что от чего-то игроки в лигах ниже фнл уверены, что они должны зарабатывать только футболом. Во всём мире игроки низших лиг работают на основной работе, а тут на тебе. Оказывается в КФК мало платят. Кто бы мог полумать?
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EVERGREEN
Ответ CaSpeR-13
Почему второсортный футболист должен получать больше курьера?
даже не то, что получать, а котироваться! по какой причине они должны котироваться выше других специальностей?
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Kyancey
Ответ Three Days Grace
Когда болеешь сильно, доставка еды/продуктов очень выручает. Спасибо курьерам!
Доставку еды и продуктов можно вызывать не только когда болеешь :)
Курьерам, конечно, респект!
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Алексей Полиенков
Уже больше 10ти лет про это слышу. Неужели до руководителей футбольных так и не дошло до сих пор, что из-за такого вот подхода у нас в 146ти миллионной стране нет нормальных футболистов? Даже Карпин, тренер сборной, говорил что игроки во взрослый футбол приходят зашуганные, боящиеся элементарные действия сделать.
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S-komoroh
Ответ &_Bishep_&
Если малец талантлив его нельзя пускать во 2-ю лигу и даже в ПЛ. Это не ювелирные мастерские по огранке самородков, а кузнечные цеха. Там не талант развивают, а готовят бойца....( и то если не раскиснет).
А вот пример Харламова, Валерий который, говорит об обратном. Да и Стрельцова никто не пестовал в детском возрасте.
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