Где смотреть Боруссия Дортмунд – Унион Берлин, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 8 апреля

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

В субботу, 8 апреля, сыграют Боруссия Дортмунд и Унион Берлин в 27 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Унион Берлин

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

Унион Берлин: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч Боруссия – Унион

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