Где смотреть Боруссия Дортмунд – Унион Берлин, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 8 апреля
В субботу, 8 апреля, сыграют Боруссия Дортмунд и Унион Берлин в 27 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Унион Берлин
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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