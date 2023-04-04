Где смотреть Волгарь – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 7 апреля
В пятницу, 7 апреля, сыграют Волгарь и Рубин в 26 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный».
- Встречу будут в прямом эфире показывать Матч Премьер и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Волгарь – Рубин
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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