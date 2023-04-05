«Реал» три матча не побеждает «Барсу», на кону финал Кубка Испании. Ставьте на класико без риска – БЕТСИТИ застрахует до 2000 рублей!

«Барселона» принимает «Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

В первом матче в Мадриде каталонцы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу Эдера Милитао.

Букмекеры считают «Барсу» небольшим фаворитом ответной игры: коэффициент на победу команды Хави составляет 2.37, а на подопечных Карло Анчелотти можно поставить за 3.00. Ничья в основное время оценена кэфом 3.70 – впрочем, вничью класико в последний раз заканчивалось аж в 2019-м. Три последних матча остались за «Барселоной».

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