«Зенит» и Караваев продлили контракт по схеме «3+1»
«Зенит» заключил новый контракт с защитником Вячеславом Караваевым
Новое соглашение «Зенита» с Вячеславом Караваевым вступает в силу по завершении сезона-2022/23 и действует по схеме «3+1».
Фото: fc-zenit.ru
Караваев перешел в «Зенит» осенью 2019-го. В составе сине-бело-голубых защитник провел 108 матчей, забил 4 мяча и сделал 14 результативных передач. С клубом он трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
19 комментариев