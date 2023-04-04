«Зенит» и Караваев продлили контракт по схеме «3+1»

«Зенит» заключил новый контракт с защитником Вячеславом Караваевым

Новое соглашение « » с вступает в силу по завершении сезона-2022/23 и действует по схеме «3+1».

Фото: fc-zenit.ru

Караваев перешел в «Зенит» осенью 2019-го. В составе сине-бело-голубых защитник провел 108 матчей, забил 4 мяча и сделал 14 результативных передач. С клубом он трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.