«Зенит» и Караваев продлили контракт по схеме «3+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Футбол

«Зенит» заключил новый контракт с защитником Вячеславом Караваевым

Новое соглашение «Зенита» с Вячеславом Караваевым вступает в силу по завершении сезона-2022/23 и действует по схеме «3+1».

Фото: fc-zenit.ru

Караваев перешел в «Зенит» осенью 2019-го. В составе сине-бело-голубых защитник провел 108 матчей, забил 4 мяча и сделал 14 результативных передач. С клубом он трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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19 комментариев

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Валерий Охотин
Ответ Sobachkin
Деньги не пахнут
Завидуешь?
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Rundatgame
Поздравляю. Слава становится ветераном команды.
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Mapku3
Ответ Big Nick
Это расписаная стенка.
Да какая разница? Могли бы и другой фон найти! В нынешних-то реалиях.
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box2box2
Хорошо, конечно, но вот прогрессировать он вряд ли будет, а так как нет Еврокубков, то имело бы смысл на каких-то позициях наигрывать молодежь(
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Big Nick
Ответ Mapku3
Фотошоп рулит!
Это расписаная стенка.
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Sobachkin
Деньги не пахнут
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-2
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Dmitry Orlov
Ответ IlyaGrain
Ну хоть бы на ротацию оставили , в итоге Марио ушел и фланг подвис на время
Так до того времени, как Марио ушёл, Караваев успел в Чехии поиграть в трёх разных командах, потом в Голландии у Слуцкого, потом с Зенитом титулы выигрывать - это по-моему вполне чётко говорит, что сидеть несколько лет на скамейке под Марио ради ротации в планы Вячеслава не входило, вот он и искал варианты, где игровую практику получать. Сначала аренды, а потом и полноценный трансфер.
+2
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Александр Жердин
Ответ Спартак сила
воспитанник цска
И что? Обляков - воспитанник ДЮСШ Зенит. Дальше то что?
+5
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IlyaGrain
Ответ Dmitry Orlov
Потому что у ЦСКА на этой позиции был Фернандес, не?
Ну хоть бы на ротацию оставили , в итоге Марио ушел и фланг подвис на время
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Спартак сила
воспитанник цска
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-5
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Дмитрий9779
Ответ Игорь М.
В этом сезоне крайне слаб. После травмы очень долго не может набрать форму
Не набрал после травмы,но альтернативы ему нет.
+1
-5
-4
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Дмитрий9779
Хорошая новость,теперь и Слава поспокойнее будет играть
+1
-2
-1
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Dmitry Orlov
Ответ IlyaGrain
Так я и не понял, почему он ЦСКА не пригодился 🤔
Потому что у ЦСКА на этой позиции был Фернандес, не?
+21
0
+21
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Mapku3
Ответ Дмитрий Иванов
Главное на фоне картины с полными трибунами
Фотошоп рулит!
+2
-6
-4
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IlyaGrain
Так я и не понял, почему он ЦСКА не пригодился 🤔
+2
-2
0
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Aleksey Yashin
Ответ Дмитрий Иванов
Главное на фоне картины с полными трибунами
Пусть хоть где-то они будут
+17
-2
+15
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Игорь М.
В этом сезоне крайне слаб. После травмы очень долго не может набрать форму
+6
-2
+4
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Дмитрий Иванов
Главное на фоне картины с полными трибунами
+38
-1
+37
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CoMoBo3
Ну, такое 😎
+1
-2
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