Кухарчук о Fan ID: «Нужен для тотального контроля, наверное. У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул»

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Торпедо Илья Кухарчук стадионы Fan ID Футбол

Хавбек «Торпедо» Илья Кухарчук назвал состояние российского футбола удручающим.

– Переходя из «Химок» в «Торпедо», я хотел поменять обстановку. Я стал думать больше о футболе, нежели читать газеты, которые рассказывали, что творилось в клубе. За «Химками» не слежу сейчас, мне было там не очень комфортно. Я в «Торпедо» и думаю о том, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

– Останетесь в команде, если «Торпедо» вылетит?

– Я не думаю об этом, неправильно так рассуждать, ведь я в команде. Главное – сохранить прописку.

– Были ли другие предложения, кроме «Торпедо»?

– Да, велись переговоры с клубами РПЛ.

– «Пари НН»?

– Не буду раскрывать, какие были команды.

– 207 зрителей было на матче «Торпедо» – «Урал». Вы понимаете, зачем нужен Fan ID?

– Нет, не понимаю. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика.

У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально, – сказал Кухарчук.

207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

Где собираются 200 человек, как на «Арене Химки»? Фестиваль «Тещин погребок», вагон метро «Москва» и выставка «Тайна цветка»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin_ZV
Ответ Дмитрий Валерьевич
Если ещё какой-нибудь чинуш фильм Время или Голодные игры посмотрит то ли ещё будет..... Тьфу-тьфу тьфу конечно.
Голодные игры и так уже идут... достаточно прийти с повесткой в военкомат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Люди в комментариях веселят каждый день - всё думают, что кому-то есть дело до посещаемости футбола. Закон есть, его никто не отменит. Не хотите оформлять паспорт болельщика - не оформляйте. НИКТО не заставляет. Не ходите, вместо вас таких принципиальных через год будет ходить лояльный человек со своей семьей и ребенком и не будет думать, что опять услышит мат.
В Краснодаре и Питере уже летом уверен будут полные забитые стадионы - там люди нормальные живут. Оформят паспорт за 10 минут и придут.
А московские обиженки будут сидеть и вонять еще 10 лет в комментариях
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Кстати любопытно почему Нобель не поинтересовался мнением Дзюбы о фануйди. Или вырезали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ инок
– 207 зрителей было на матче «Торпедо» – «Урал». ===== Наконец-то на футбол приходят истинные ценители футбола, семьями, для проведения культурного досуга. Привет депутатам!
Депутаты вообще никто и не решают абсолютно ничего в нашей стране. Так, петрушки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угловой буллит
ИИлья - редчайщий пример отечественного ногомячиста - " футболист думающий". Респект. Это вам не какая нибудь дзюба - чёрт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ Ilya Chistyakov
Ну справедливости ради, у Торпеды как ходило два с половиной землекопа, так и ходит. Наименее пострадавший от фануйди клуб рпл))
Всего лишь в 10-20 раз подстрадавший от фан айди клуб РПЛ. Действительно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Хамыч
Государство должно решить достоин я на стадионе футбол смотреть или нет.... ну бред же....
Ага. Нужно сходить к тётеньке в МФЦ, чтобы доказать, что ты не муд*к. И некоторые ведь ходят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В поисках смысла
Кстати, очень нравится, как Илья рассуждает, речь неглупого человека, приятно слушать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9wkbc9rjcb
Зачем зритель то? Деньги выделены, попилены, на трибунах вороны гнезда строят, ну если нужен шум включат динамики, порядочек.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Алекс Я
Не против болельщиков ,против хулиганов.
Хочешь сказать, те 85 % болельщиков, которые ходили раньше, а теперь не ходят - хулиганы? Это как в Украине, где почти всё население - неонацисты?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ VanyaVanya063
По сценарию : - в Алтае нет газа! А они: -Не ну вы видели как Европа мёрзнет без нас!
Кстати в Алтайском крае газ принципиально есть.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Ну хоть один не ломает комедию и говорит напрямую, что фанайди это очередная закрученная гайка правящего режима.
Фанатские объединения - одно из последних, если не последнее, неформальных объединений людей в России. Конечно, рано или поздно пришли бы и за ними.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Cruel Snake
Это игра такая Ты им говоришь : —207 болельщиков на стадионе! А они : — Fan ID оформили уже больше 450 тыс человек! Только где они, не понятно
Как где. Я же уже много раз говорил, что закон так сформулирован, что фануйди должны получить все лица, находящиеся на стадионе. Включая сотрудников общепита, медицинских работников, тех же полицейских, стюардов и так далее.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Жечка Дырова
Власть окончательно хоронит футбол в нашей стране, итак непонятно, когда вернёмся в еврокубки, ту ещё и этот закон против болельщиков
Комментарий скрыт
0
-20
-20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Chistyakov
Ну справедливости ради, у Торпеды как ходило два с половиной землекопа, так и ходит. Наименее пострадавший от фануйди клуб рпл))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Власть окончательно хоронит футбол в нашей стране, итак непонятно, когда вернёмся в еврокубки, ту ещё и этот закон против болельщиков
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Soames Forsyte
Ответ VanyaVanya063
По сценарию : - в Алтае нет газа! А они: -Не ну вы видели как Европа мёрзнет без нас!
на Алтае
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VanyaVanya063
Ответ Cruel Snake
Это игра такая Ты им говоришь : —207 болельщиков на стадионе! А они : — Fan ID оформили уже больше 450 тыс человек! Только где они, не понятно
По сценарию :
- в Алтае нет газа!
А они:
-Не ну вы видели как Европа мёрзнет без нас!
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lyelik
Илюша, лучше бы не рассуждал, а играл не удручающе..
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Cruel Snake
Это игра такая Ты им говоришь : —207 болельщиков на стадионе! А они : — Fan ID оформили уже больше 450 тыс человек! Только где они, не понятно
Комментарий скрыт
+2
-30
-28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el ruso guapo
В этом есть своя логика. Но все же прекрасно понимают, что причина не в этом. Ну реально, всем просто в лом что-то делать. Кто-то боится тотального контроля. Но ведь мы все есть в их базе. Захотят найдут. Был бы интерес, сделали ли бы. Банально.
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Ну хоть один не ломает комедию и говорит напрямую, что фанайди это очередная закрученная гайка правящего режима.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
– 207 зрителей было на матче «Торпедо» – «Урал».
===== Наконец-то на футбол приходят истинные ценители футбола, семьями, для проведения культурного досуга.
Привет депутатам!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
Если ещё какой-нибудь чинуш фильм Время или Голодные игры посмотрит то ли ещё будет..... Тьфу-тьфу тьфу конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
15 суток этому говоруну!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий