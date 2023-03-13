Кухарчук о Fan ID: «Нужен для тотального контроля, наверное. У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул»

Хавбек «Торпедо» назвал состояние российского футбола удручающим.

– Переходя из «Химок» в « », я хотел поменять обстановку. Я стал думать больше о футболе, нежели читать газеты, которые рассказывали, что творилось в клубе. За «Химками» не слежу сейчас, мне было там не очень комфортно. Я в «Торпедо» и думаю о том, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

– Останетесь в команде, если «Торпедо» вылетит?

– Я не думаю об этом, неправильно так рассуждать, ведь я в команде. Главное – сохранить прописку.

– Были ли другие предложения, кроме «Торпедо»?

– Да, велись переговоры с клубами РПЛ.

– «Пари НН»?

– Не буду раскрывать, какие были команды.

– 207 зрителей было на матче «Торпедо» – «Урал». Вы понимаете, зачем нужен Fan ID?

– Нет, не понимаю. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика.

У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально, – сказал Кухарчук.

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