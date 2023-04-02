Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 4 апреля
Во вторник, 4 апреля, сыграют Ювентус и Интер в рамках Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Интер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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