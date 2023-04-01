Президент «Ньюэллс» о Месси: «Все аргентинские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда. Постараемся осуществить мечту и будем ждать сколько потребуется»
Президент «Ньюэллс Олд Бойз» надеется на подписание Лионеля Месси.
«Мы постараемся осуществить эту мечту. Люди здесь должны отдать ему дань уважения.
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес говорил, что Месси нужно выиграть Кубок Либертадорес. После этого я связался с ним, и он мне сказал, что нужно работать сообща, чтобы мечта о выступлении Месси в этом турнире сбылась. Мы сделаем все для этого.
Мы на 100% привержены тому, чтобы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Все аргентинские и даже американские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда.
«Ньюэллс» станут самым популярным клубом на континенте.
Время покажет, случится это или нет. Но мы будем ждать его столько, сколько потребуется», – сказал Пабло Аллегри в эфире La Red Rosario.
Месси - художник, а не падальщик в штрафной площади: и в 40 лет в плане креатива даст фору любому.