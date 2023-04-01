Президент «Ньюэллс» о Месси: «Все аргентинские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда. Постараемся осуществить мечту и будем ждать сколько потребуется»

Президент « » надеется на подписание .

«Мы постараемся осуществить эту мечту. Люди здесь должны отдать ему дань уважения.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес говорил, что Месси нужно выиграть . После этого я связался с ним, и он мне сказал, что нужно работать сообща, чтобы мечта о выступлении Месси в этом турнире сбылась. Мы сделаем все для этого.

Мы на 100% привержены тому, чтобы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Все аргентинские и даже американские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда.

«Ньюэллс» станут самым популярным клубом на континенте.

Время покажет, случится это или нет. Но мы будем ждать его столько, сколько потребуется», – сказал Пабло Аллегри в эфире La Red Rosario.