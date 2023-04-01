Артем Дзюба: «Локо» не боится «Зенит». Это флагман нашего футбола, но непобедимых нет»

поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с « ».

«С некоторыми ребятами [из «Зенита»] общаюсь очень близко, буду рад их увидеть, люблю и уважаю, но такие темы [как предстоящий матч] не обсуждаем. С некоторыми спокойно общаемся. Ждем матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал.

Тренер сказал, надо подниматься максимально в таблице. А «Зенит» идет на первом месте, флагман нашего футбола. Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более играем дома», – сказал нападающий « ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. После перехода в «Локо» зимой этого года он забил 6 голов в 4 матчах Мир .

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в следующем туре чемпионата России. Матч состоится 9 апреля в Москве.