Артем Дзюба: «Локо» не боится «Зенит». Это флагман нашего футбола, но непобедимых нет»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом».

«С некоторыми ребятами [из «Зенита»] общаюсь очень близко, буду рад их увидеть, люблю и уважаю, но такие темы [как предстоящий матч] не обсуждаем. С некоторыми спокойно общаемся. Ждем матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал.

Тренер сказал, надо подниматься максимально в таблице. А «Зенит» идет на первом месте, флагман нашего футбола. Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более играем дома», – сказал нападающий «Локомотива».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. После перехода в «Локо» зимой этого года он забил 6 голов в 4 матчах Мир РПЛ.

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в следующем туре чемпионата России. Матч состоится 9 апреля в Москве.

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14 комментариев

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Злобный Конь
Ответ Евгений Лифшиц
как он посмел написать, что не боится зенит! ууу, какой
При чём здесь боязнь "Зенита"?
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Karel
Ответ Снегири и суперклей
А ведь забьет же. Выиграть у Питера будет сложно, но Дзюба явно забьет или отдаст голевую. Только пенальти ему не давайте больше
Скорее - да , чем нет. Примерно так все думают и понимают, кто смотрит футбол. Вероятность очень высока.
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Снегири и суперклей
А ведь забьет же. Выиграть у Питера будет сложно, но Дзюба явно забьет или отдаст голевую. Только пенальти ему не давайте больше
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Гамарджоба Генацвале
Если Локо победит, то это будет вообще сказка.
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Евгений Лифшиц
Ответ Злобный Конь
Тем,кто так до игры говорит потом накидывают полную сетку.
как он посмел написать, что не боится зенит! ууу, какой
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Константин Эсперов
АртёмПремьерЛига
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xslavik
Ответ Злобный Конь
Тем,кто так до игры говорит потом накидывают полную сетку.
Обычно да, а вот у Дзюбы слова с делом обычно не расходятся
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pelevin78
Объясните кто-нибудь Рукаку, что показатель любви и уважения болельщиков обратно пропорционален количеству открываний его рта
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Ебздрогыч
Я, конечно, недолюбливаю Дзюбу, но то, как он вернулся - это реально очень круто! Ну и подтверждение стремительного падения уровня отечественного футбола
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therealgreenman
Когда уйдёт из Локо, тоже будет жаждить мести…
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holdenkolfielddd
Ждём доказательств на деле, а не «я закрою Клаудиньо»
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Злобный Конь
Тем,кто так до игры говорит потом накидывают полную сетку.
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Russ Ivan
Дзюба явно ждёт встречи с Семаком, лишь бы не перегорел к игре от собственных реляций...
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xomamb
наших на корабле трое
флагман, лоцман и я, кацман
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