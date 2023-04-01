«Енисей» завтра встретится «Краснодаром-2». Приходите на стадион, чтобы поддержать красноярцев!

Теги Енисей натив Футбол

В 25 туре Мелбет Первой лиге «Енисей» принимает «Краснодар-2». Матч пройдет 2 апреля, в 13:00 на «Арене-Енисей»

«Енисей», на данный момент, имеет в своем активе 42 очка и занимает 3 строчку в таблице, краснодарцы занимают 18 место имея 17 очков.

Последняя встреча между командами, которая прошла 11 сентября 2022 года закончилась гостевой победой «Енисея» со счетом 1:2.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости футбола в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий