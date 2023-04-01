«Енисей» завтра встретится «Краснодаром-2». Приходите на стадион, чтобы поддержать красноярцев!

В 25 туре Мелбет Первой лиге «Енисей» принимает «Краснодар-2». Матч пройдет 2 апреля, в 13:00 на «Арене-Енисей»

«Енисей», на данный момент, имеет в своем активе 42 очка и занимает 3 строчку в таблице, краснодарцы занимают 18 место имея 17 очков.

Последняя встреча между командами, которая прошла 11 сентября 2022 года закончилась гостевой победой «Енисея» со счетом 1:2.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.