Глава Минспорта Татарстана о Суперкубке России в Казани: «Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА»

Теги Рубин Суперкубок Европы Первая лига OLIMPBET Суперкубок России Владимир Леонов Ак Барс Арена Футбол

Глава Минспорта Татарстана оценил вероятность проведения OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

«Там есть определенные процедуры, решение нужно проводить через исполком РФС. Мы свое желание выразили, написали официальное письмо, будем ждать какого-то решения.

Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА, мы очень сильно хотели его провести. Для России, для Казани это было бы хит-топ. Но что случилось, то случилось, поэтому есть возможность получить компенсацию от РФС, если нам доверят право на отечественный Суперкубок, мы не подведем.

Верим и надеемся, что к тому времени и «Рубин» окажется там, где должен быть. Казань соскучилась по большому футболу, по хорошим командам, ведь на Суперкубок приедут две топовые команды.

Мы к этому полностью готовы, стадион соответствует всем нормативам, у нас очень удобная логистика. Планируем приурочить Суперкубок к десятилетию Универсиады. У нас все складывается, но слово за теми, кто принимает решения в РФС», – сказал Владимир Леонов.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BONIFACIO
Казань красивый, гостеприимный город в который хочется возвращаться. Болельщики с удовольствием приедут на игру за Суперкубок в столицу Татарстана.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Chernov
Вспоминая сколько народу ходило на Рубин последний год в РПЛ, все это звучит каким то диссонансом 🙃
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий