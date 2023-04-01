Глава Минспорта Татарстана о Суперкубке России в Казани: «Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА»

Глава Минспорта Татарстана оценил вероятность проведения OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

«Там есть определенные процедуры, решение нужно проводить через исполком РФС. Мы свое желание выразили, написали официальное письмо, будем ждать какого-то решения.

Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА, мы очень сильно хотели его провести. Для России, для Казани это было бы хит-топ. Но что случилось, то случилось, поэтому есть возможность получить компенсацию от РФС, если нам доверят право на отечественный , мы не подведем.

Верим и надеемся, что к тому времени и « » окажется там, где должен быть. Казань соскучилась по большому футболу, по хорошим командам, ведь на Суперкубок приедут две топовые команды.

Мы к этому полностью готовы, стадион соответствует всем нормативам, у нас очень удобная логистика. Планируем приурочить Суперкубок к десятилетию Универсиады. У нас все складывается, но слово за теми, кто принимает решения в РФС», – сказал Владимир Леонов.