Павел Кукуян: «Григорий Иванов говорил: «Вот только зайди в судейскую... Сразу увидишь, что все есть: полотенце, форма, мячи… А если серьезно, то угроз нет»

Арбитр Павел Кукуян рассказал о шутке президента « ».

– Кто-то из тренеров или менеджеров говорил вам: «Кукуян, только зайди в судейскую, тебе сразу конец»?

– Григорий Викторович Иванов. Он говорил: «Вот только зайди в судейскую... Сразу увидишь, что все есть: полотенце, форма, мячи…»

А если серьезно, то угроз нет. Возможно, раньше такое было, но сейчас точно нет, – сказал Кукуян в интервью Sports.ru.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна