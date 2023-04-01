Павел Кукуян: «Григорий Иванов говорил: «Вот только зайди в судейскую... Сразу увидишь, что все есть: полотенце, форма, мячи… А если серьезно, то угроз нет»
Арбитр Павел Кукуян рассказал о шутке президента «Урала».
– Кто-то из тренеров или менеджеров говорил вам: «Кукуян, только зайди в судейскую, тебе сразу конец»?
– Григорий Викторович Иванов. Он говорил: «Вот только зайди в судейскую... Сразу увидишь, что все есть: полотенце, форма, мячи…»
А если серьезно, то угроз нет. Возможно, раньше такое было, но сейчас точно нет, – сказал Кукуян в интервью Sports.ru.
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