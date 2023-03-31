«МЮ» сообщил Гринвуду, что не допустит его к тренировкам до конца сезона. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании вряд ли завершится до лета

« » не допустит к тренировкам до конца сезона.

Ранее с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Хэрриет Робсон. Однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование.

21-летнему полузащитнику сообщили, что вернуться к тренировкам с клубом он сможет не раньше следующего сезона, а внутреннее расследование вряд ли завершится до лета.

Отмечается, что в последние недели Гринвуд провел обстоятельные переговоры с руководством «Юнайтед», в ходе которых игрок подчеркнул свое желание вернуться как можно скорее, а также остаться в клубе, с которым у него контракт до 2025 года.

Однако в «МЮ» не собираются торопиться с принятием решения и продолжают тщательно изучать обстоятельства его ареста и поведение игрока за пределами поля.

В клубе понимают, что принятие спорного решения может повлиять на результаты команды в финальной части сезона, и не хотят рисковать.

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами