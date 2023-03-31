«МЮ» сообщил Гринвуду, что не допустит его к тренировкам до конца сезона. Внутреннее расследование обвинений в изнасиловании вряд ли завершится до лета

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» не допустит Мэйсона Гринвуда к тренировкам до конца сезона.

Ранее с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Хэрриет Робсон. Однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование.

21-летнему полузащитнику сообщили, что вернуться к тренировкам с клубом он сможет не раньше следующего сезона, а внутреннее расследование вряд ли завершится до лета.

Отмечается, что в последние недели Гринвуд провел обстоятельные переговоры с руководством «Юнайтед», в ходе которых игрок подчеркнул свое желание вернуться как можно скорее, а также остаться в клубе, с которым у него контракт до 2025 года.

Однако в «МЮ» не собираются торопиться с принятием решения и продолжают тщательно изучать обстоятельства его ареста и поведение игрока за пределами поля.

В клубе понимают, что принятие спорного решения может повлиять на результаты команды в финальной части сезона, и не хотят рисковать.

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами

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22 комментария

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Dm Kznts
Ответ Balt
Да валить ему надо в Италию, в Германию... Не дадут ему после такого сейчас в "толерантной" АПЛ играть. В лучшем случае в следующем сезоне и то под вопросом. Хотя и в Германии могут докопаться, но в Италии мне кажется вряд ли.
не удивлюсь если не особо принципиальный боули его перехватит за копейки а потом пенсы будут дружно ржать на клубом.
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red hikkikomori
Ответ Вадим Слуцкий
А свадьба когда (с "изнасилованной")?
Хочешь такую схему провернуть?https://the-flow.ru/news/chuzhaya-svadba
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Phantom1289
Ответ Валера, уходи!!!
ну это никак не отменяет факт насильственных действий, если они были... не понятно как "частная компания" в лице МЮ будет это расследовать, может детектива наймут?
Ну тоесть девушка говорит, претензий нет, живет с ним, рожать от него собралась. А МЮ за не решать будет? Я бы понял, если бы они вместе не были. Он еще под следствием был. А так то что?
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red hikkikomori
Ответ Валера, уходи!!!
ну это никак не отменяет факт насильственных действий, если они были... не понятно как "частная компания" в лице МЮ будет это расследовать, может детектива наймут?
да не будет никто ничего расследовать, это просто сказали чтобы время потянуть и изучить реакцию общества и варианты для возвращения. Понятно что как игрок он нужен клубу, но надо взвесить потенциальную пользу и вред от его возвращения
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Вадим Слуцкий
Ответ Валера, уходи!!!
ну это никак не отменяет факт насильственных действий, если они были... не понятно как "частная компания" в лице МЮ будет это расследовать, может детектива наймут?
Да, Шерлока Холмса с Бейкер-стрит в Лондоне.
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Streetbor
Ответ Balt
Да валить ему надо в Италию, в Германию... Не дадут ему после такого сейчас в "толерантной" АПЛ играть. В лучшем случае в следующем сезоне и то под вопросом. Хотя и в Германии могут докопаться, но в Италии мне кажется вряд ли.
в Италии вот уже несколько лет есть акция, против домашнего насилия. Гринвуд с разрисованными лицом будет смотреться иронично))
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2vdhrvmmzf
Сомнительно что по контракту такое допустимо
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MUthebest
Ну пусть тогда индивидуально начнет заниматься как Санчо, чтобы к лету быть в форме
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Balt
Да валить ему надо в Италию, в Германию... Не дадут ему после такого сейчас в "толерантной" АПЛ играть. В лучшем случае в следующем сезоне и то под вопросом. Хотя и в Германии могут докопаться, но в Италии мне кажется вряд ли.
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Любезный Коссутий
Ответ CyberUnited
Какая же тупость. С человека сняли все обвинения, он собирается жениться на том кого якобы носиловал и ждут ребёнка. Что они там расследуют. Уж до тренировок хотя бы можно было бы допустить
так, как минимум, есть женская команда, которая против его возвращения. тут, скорее, почва для работы его невесты - "между нами, девочками, могут решить этот вопрос.
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гилберт
Ответ Los Galácticos
Пока они завершат свое расследование у них уже родится ребенок и они поженятся :)
Уже внуки родятся.
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rigobersong
МЮ просто показуху устроили, всем понятно летом скажут, что мы его наказали, он вынес урок и т.д. И это будет адекватно, т.к. игрок уровня Гринвуда на рынке сейчас должен стоить больше 100 млн, и просто глупо будет его терять:)))
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Любезный Коссутий
от Гринвуда тут мало что зависит. скорее - от его невесты (как теперь оказалось). самое время встретиться с женской командой МЮ, и объяснить, что это любовь, а садо-мазо не запрещено. глядишь, и футболистки не будут против возвращения Грини к тренировкам, как минимум.
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ljolik888
У Гринвуда не так все плохо - скоро свадьба и ребёнок плюс зарплата капает постоянно на счёт.
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just man
Источник - Daily mail. Расходимся
Завтра от них же будет новость, что Гринвуд тайно занимается в Карингтоне под руководством ЭТХ. Потом опять опровергнут и так до официальных новостей.
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Валера, уходи!!!
Ответ Phantom1289
Что за бред? С него же сняли все обвинения. Там они с этой девушкой уже рожать собрались.
ну это никак не отменяет факт насильственных действий, если они были...
не понятно как "частная компания" в лице МЮ будет это расследовать, может детектива наймут?
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Тиджани Бабангида
Английский клубам впору уже создавать свои клубные следственные отделы
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CyberUnited
Какая же тупость. С человека сняли все обвинения, он собирается жениться на том кого якобы носиловал и ждут ребёнка. Что они там расследуют. Уж до тренировок хотя бы можно было бы допустить
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Phantom1289
Что за бред? С него же сняли все обвинения. Там они с этой девушкой уже рожать собрались.
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Вадим Слуцкий
А свадьба когда (с "изнасилованной")?
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Los Galácticos
Пока они завершат свое расследование у них уже родится ребенок и они поженятся :)
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Sardor Abdujalilov
🗿
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