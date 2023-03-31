Артета признан тренером месяца в АПЛ 4-й раз за сезон. До рекорда Клоппа – 1 приз

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Футбол

Микель Артета стал лучшим тренером Премьер-лиги в марте.

«Арсенал» при испанском специалисте выиграл все 4 матча лиги за месяц с общим счетом 14:3.

Это четвертая награда Артеты за сезон. Рекорд АПЛ по числу наград за сезон установил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, получив их 5 раз в сезоне-2019/20.

Артета в марте опередил Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Пепа Гвардиолу, также претендовавших на приз.

Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах

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16 комментариев

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Михаил Белоглазов
Сандерленд -чемпик 🤗
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ConorNite
2 сезона назад, когда Арсенал лихорадило, и представить не мог, что Артета будет показывать такие результаты. Дичайший прогресс
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Marli
Моё почтение Артете.
И спасибо руководству, что не уволили в свое время
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Arman Markosyan 25
Догонит точно, может и обгонит
Пусть сначала догонит, а так 2 месяца только осталось
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Sevuska
Полная доминация Доминатора 👍
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azat_cao
Доминация
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Isa Babaev
Ответ Arman Markosyan 25
Догонит точно, может и обгонит
Апрель и май остался, не догонит
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А.В.Бубнов
После такой неадекватной выборки победителей эта награда перестала иметь какой-либо вес
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Андрей-ДК
Если первую строчку не отдадут, то и побьëт
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Harun Kamara
Доминирование ДОМИНАТОРА!
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Buba
Скоро и в этой сфере будет доминировать.
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Виьалий
Да уж, футбол Артеты не только виден, но и результативен. Тьфу-тьфу. Вперёд, Доминатор!
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ЭЗИК
Еще один приз лучшему менеджеру гарантирует титул-)))
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Arman Markosyan 25
Догонит точно, может и обгонит
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Coodesnik
Будем надеятся,что побьет рекорд в этом году)
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Temp LC
Доминатор
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