Артета признан тренером месяца в АПЛ 4-й раз за сезон. До рекорда Клоппа – 1 приз
Микель Артета стал лучшим тренером Премьер-лиги в марте.
«Арсенал» при испанском специалисте выиграл все 4 матча лиги за месяц с общим счетом 14:3.
Это четвертая награда Артеты за сезон. Рекорд АПЛ по числу наград за сезон установил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, получив их 5 раз в сезоне-2019/20.
Артета в марте опередил Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Пепа Гвардиолу, также претендовавших на приз.
Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах
И спасибо руководству, что не уволили в свое время