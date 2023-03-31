Артета признан тренером месяца в АПЛ 4-й раз за сезон. До рекорда Клоппа – 1 приз

стал лучшим тренером Премьер-лиги в марте.

«Арсенал» при испанском специалисте выиграл все 4 матча лиги за месяц с общим счетом 14:3.

Это четвертая награда Артеты за сезон. Рекорд АПЛ по числу наград за сезон установил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, получив их 5 раз в сезоне-2019/20.

Артета в марте опередил Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Пепа Гвардиолу, также претендовавших на приз.

Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах