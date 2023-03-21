«ПСЖ» готов продлить контракт с Рамосом, но со снижением зарплаты. Серхио хочет остаться

« » заинтересован в продлении контракта с на новых условиях.

Как сообщает Marca, парижане готовы подписать новый договор с 36-летним испанцем, поскольку довольны его выступлениями. Однако из-за особенностей финансового фэйр-плей и в свете необходимости заключить соглашение с они, скорее всего, предложат Рамосу менее выгодные для него условия, нежели нынешние.

В ближайшие недели стороны собираются обсудить продолжение сотрудничества. Сам защитник хочет остаться.

В текущем сезоне Рамос провел 24 матча в Ла Лиге и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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