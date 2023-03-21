«ПСЖ» готов продлить контракт с Рамосом, но со снижением зарплаты. Серхио хочет остаться
«ПСЖ» заинтересован в продлении контракта с Серхио Рамосом на новых условиях.
Как сообщает Marca, парижане готовы подписать новый договор с 36-летним испанцем, поскольку довольны его выступлениями. Однако из-за особенностей финансового фэйр-плей и в свете необходимости заключить соглашение с Лионелем Месси они, скорее всего, предложат Рамосу менее выгодные для него условия, нежели нынешние.
В ближайшие недели стороны собираются обсудить продолжение сотрудничества. Сам защитник хочет остаться.
В текущем сезоне Рамос провел 24 матча в Ла Лиге и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Есть такая штука как ффп, без нее даже Шкриньяр за 15 миллионов не по карману.
Причина всему - год назад на продление одного игрока потратили 650 миллионов.
Там один подписной бонус более 300 миллионов, а еще агентские и прочие плюшки.
В Казахстане? (шутка 🤝🏻🤡)
Эта днина разрушила МЮ, Юве.
Многие бы хотели увидеть как днарь до ЛЕ доведет ПСЖ)
Кстати, себя с такой грамматикой и пунктуацией как охарактеризуете? Что полезного и значимого сделали? Чем можете похвастаться?
Рамос в тандеме с Маркиньосом в этом сезоне ахтунг в обороне, где еще в воротах далеко не Куртуа)))
С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит.
С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет.
На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.