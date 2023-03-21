«ПСЖ» готов продлить контракт с Рамосом, но со снижением зарплаты. Серхио хочет остаться

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция деньги Футбол

«ПСЖ» заинтересован в продлении контракта с Серхио Рамосом на новых условиях.

Как сообщает Marca, парижане готовы подписать новый договор с 36-летним испанцем, поскольку довольны его выступлениями. Однако из-за особенностей финансового фэйр-плей и в свете необходимости заключить соглашение с Лионелем Месси они, скорее всего, предложат Рамосу менее выгодные для него условия, нежели нынешние.

В ближайшие недели стороны собираются обсудить продолжение сотрудничества. Сам защитник хочет остаться.

В текущем сезоне Рамос провел 24 матча в Ла Лиге и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Человек1991
от Рамоса надо избавляться в первую очередь , грязный защитник всю жизнь и средний в обороне , тем более 37 лет уже . А также на выход Данило , Витинья , Руис , Экитик , их надо подешевле продавать чтобы кто нибудь взял .
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Андрей Хенто
Серхио в топ-матчах шикарно себя проявляет, против Баварии был одним из лучших игроков команды, если не лучшим.
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Даниил Гутин
Ответ Black Phoenix
Возраст, Серёга, возраст. Ветеранов, как правило, не переподписывают на улучшенных финансовых условиях, так что тенденция вполне закономерна.
У таких легенд как Рон и Месси, есть шанс продавить контракт, Рон вот уже урвал себе контракт, рекорднейший
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Oleg
Ответ Andrew Chepaylo
псж, ффп.. самому не смешно?
Например?
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Andrew Chepaylo
Ответ Oleg
Нет не правильно. Есть такая штука как ффп, без нее даже Шкриньяр за 15 миллионов не по карману. Причина всему - год назад на продление одного игрока потратили 650 миллионов. Там один подписной бонус более 300 миллионов, а еще агентские и прочие плюшки.
псж, ффп.. самому не смешно?
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rodjer22
В матче ЛЧ с Баварией, был одним из лучших не поле.
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Oleg
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Они хотят уменьшить зарплату Рамоса,чтоб повысить зарплату Месси,я правильно понимаю?
Нет не правильно.
Есть такая штука как ффп, без нее даже Шкриньяр за 15 миллионов не по карману.
Причина всему - год назад на продление одного игрока потратили 650 миллионов.
Там один подписной бонус более 300 миллионов, а еще агентские и прочие плюшки.
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инок
Единственный толковый защитник ПСЖ в этом сезоне.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Oleg
ЛЕ выиграют?)
Ее родимую ☝🏻

В Казахстане? (шутка 🤝🏻🤡)
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Oleg
Ответ Парень со двора Шмурнова
Что будете говорить, когда они ее выиграют? Кстати, себя с такой грамматикой и пунктуацией как охарактеризуете? Что полезного и значимого сделали? Чем можете похвастаться?
ЛЕ выиграют?)
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Val Smith
Ответ Black Phoenix
Возраст, Серёга, возраст. Ветеранов, как правило, не переподписывают на улучшенных финансовых условиях, так что тенденция вполне закономерна.
Наоборот, у ветеранов больше диска, дешевле трансфер. но им по факту платят, а не с учётом перспективы.
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
Потому что играют вдесятером.
Вот бы бездаря из аль насры ПСЖ подписал.
Эта днина разрушила МЮ, Юве.
Многие бы хотели увидеть как днарь до ЛЕ доведет ПСЖ)
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Oleg
А можно подписать бездаря роналду, что бы довел ПСЖ как МЮ до Лиги Европы)
Что будете говорить, когда они ее выиграют?

Кстати, себя с такой грамматикой и пунктуацией как охарактеризуете? Что полезного и значимого сделали? Чем можете похвастаться?
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
Выгнать меси, накинуть зп Рамосу.
А можно подписать бездаря роналду, что бы довел ПСЖ как МЮ до Лиги Европы)
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Майрамбек Абдыкадыров
Они хотят уменьшить зарплату Рамоса,чтоб повысить зарплату Месси,я правильно понимаю?
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Bob Ganiev
вы заголовок не дописали: Серхио хочет остаться с той же зарплатой.
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Oleg
Ответ Парень со двора Шмурнова
В ситуации с Рамосом возникает двойственная ситуация. С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит. С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет. На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
Тогда в пару к нему нужен Шкриньяр как минимум.
Рамос в тандеме с Маркиньосом в этом сезоне ахтунг в обороне, где еще в воротах далеко не Куртуа)))
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Имя Фамилия
Ответ Парень со двора Шмурнова
В ситуации с Рамосом возникает двойственная ситуация. С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит. С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет. На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
Выгнать меси, накинуть зп Рамосу.
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Имя Фамилия
Ответ Oleg
Поэтому ПСЖ пропускает больше всех в лиге?)))
Потому что играют вдесятером.
+3
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Born is the King
Рамоса бы в Челси. До сих пор держит уровень особенно если сравнивать одногодкой Вандейком
+1
-1
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Бестрофейник 19/20
Ответ Oleg
Поэтому ПСЖ пропускает больше всех в лиге?)))
Не только Рамос должен стараться
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Парень со двора Шмурнова
В ситуации с Рамосом возникает двойственная ситуация.

С одной стороны, он пропустил весьма значительное число матчей из-за травмы, в связи с чем вполне логичным выглядит предложение поумерить аппетит.

С другой стороны, он поступил как настоящий профессионал, полностью поправился, не форсировал возвращение, а, вернувшись, вновь показал уровень топа лучших ЦЗ в мире. И это в 36 лет.

На мой взгляд, Серега заслужил продление без всякого снижения з/п, если же это невозможно, то уменьшиться она должна не более чем на 15%.
+16
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che kaif
Ну к Рамосу минимум вопросов если вообще есть.выкладывается на поле
+7
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Sergey Troshin
Рамос один из немногих , кому нельзя предъявить за отношение к делу. И он себя там не чувствует пассажиром на отдыхе, а так же отдаёт все силы
+1
-2
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АРТУР АЛИЕВ
если не будет травм, год точно сможет сыграть на высоком уровне.
+7
-2
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