Экс-игрока «МЮ» Нардиелло заставили изображать секс при посвящении: «Нужно было описывать: «Она грудастая? Блондинка?» Гиггз и Мэй были главными, Кин и Бекхэм упивались этим»
Опытные игроки «Ман Юнайтед» заставляли молодых изображать секс с воображаемой женщиной.
Об этом рассказал бывший игрок манкунианцев Даниэль Нардиелло.
«Мое посвящение состояло в том, что я должен был заняться любовью с [воображаемой] женщиной на столе. Некоторым из нас приходилось это делать. Нужно было описывать девушку.
Это было ужасно. «Она блондинка, брюнетка, она грудастая, не так ли? Как ты это делаешь? Что ты ей говоришь?» Я покраснел, это было ужасно», – сказал Нардиелло в подкасте Under the Cosh.
Экс-футболист сказал, что партнеры по команде рассмеялись, услышав, что он выбрал миссионерскую позу.
«[Заставляли это делать] суперзвезды. Главными были [Райан] Гиггз и Дэвид Мэй, но было видно, как Кин и Бекхэм просто упиваются этим, и я думал: «О Боже, я должен заняться любовью с девушкой на глазах у всех этих парней».
Другим партнерам по команде повезло больше в том смысле, что при посвящении им не приходилось имитировать секс на столе», – добавил Даниэль.
Также валлиец заявил, что одному из его товарищей по команде пришлось сыграть в «игру ложкой» с экс-защитником «Юнайтед» Дэвидом Мэем. В этой игре Мэй и неназванный молодой футболист засовывали ложки в рот и пытались ударить друг друга так сильно, как только могли.
Однако, когда удары должен был наносить молодой игрок, Гиггз сзади бил юношу по голове.
Даниэль Нардиелло находился в системе «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2005 год.
Я очень натурально подыграл: «Нет, не сегодня. Я не хочу, устал». Все начали упрашивать: «Мистер, мистер, мистер!» Я говорю: «Ладно, но в последний раз». Начинаю объяснять правила, но только Фламини, который и в самом деле был единственным, который не знал, о чем идет речь.
Потом распределяли роли. Все было гладко до того момента, пока не дошла очередь до главаря банды. Тут началась чуть ли не война. Гаттузо говорит: «Сегодня главарем буду я». Поднимается Индзаги, бросает салфетки: «Какого хрена? Ты уже был, сегодня я!» Каладзе возмущается: «Вы постоянно главари, дайте мне им побыть!»
Я вмешиваюсь: «Ребята, ведите себя хорошо, давайте дадим роль главаря кому-то, кто еще им не был». Каладзе говорит: «Тогда Бэкхем». Кака возражает: «Он же не знает итальянского, как ты ему объяснишь?» Я говорю: «Ничего, Бэкхем подойдет…» Тут все поворачиваются к Фламини, и он, чуть не крича: «Я, я буду!»
Подписал себе приговор.
Начинаю рассказ: «В некотором царстве, в некотором государстве, жил…»
Мальдини поднимает вилку: «Король!».
«И король, конечно, был женат на…»
Борьелло, пискляво: «Королеве!»
«Для выездов у них была карета, которой управлял…»
Калац показывает жестами, что держит вожжи в руках: «Кучер!»
«Но не только кучер, на запятках едет еще и…»
Аббьяти, пританцовывая: «Лакей!»
«Им всем нужно было пересечь лес, темный, глухой, поэтому их сопровождали…»
Эмерсон, Пату, Кака, Роналдинью, Дида и Зеедорф, все с ножами в руках, хором: «Стражники!»
«Потому что в лесу жили…»
Дзамбротта, Бонера, Антонини и Янкуловски, с повязанными салфетками на головах: «Разбойники!»
«И возглавлял разбойников…»
Молчание. Фламини медленно поднялся и сказал: «Главарь банды».
«Нет, Матье, так не пойдет, что это за фигня? Надо громче!» И повторяю: «Возглавлял разбойников…»
Фламини, уже громче: «Главарь банды!»
Мальдини: «Да блин! Ты должен КРИЧАТЬ!!!»
Третья попытка в сказках всегда самая удачная. И я вновь говорю: «Возглавлял разбойников…»
Фламини заорал во всю глотку: «Главарь банды!!!!»
Секундная пауза, потом встают все, от Бэкхема до Шевы, и – чудовищной силы хор всего «Милана»:
«БЕРЕТ У ВСЕХ ПО ГЛАНДЫ!!!»
Гаттузо хохотал, как сумасшедший, да и остальные тоже.
Матье (замечательный, отличный человек) на меня так посмотрел, таким ужасным взглядом, что я понял, о чем он думает: «Такой мерзавец не может тренировать».
невоображаемым 8===0
Может,когда должны были наносить удары молодому? а не когда он должен был наносить!
Конечно может тогда и было смешно, но сейчас очень странно об этом читать.
- Я ее нардиелло, ответил Даниэль