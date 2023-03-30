Экс-игрока «МЮ» Нардиелло заставили изображать секс при посвящении: «Нужно было описывать: «Она грудастая? Блондинка?» Гиггз и Мэй были главными, Кин и Бекхэм упивались этим»

Опытные игроки «Ман Юнайтед» заставляли молодых изображать секс с воображаемой женщиной.

Об этом рассказал бывший игрок манкунианцев Даниэль Нардиелло.

«Мое посвящение состояло в том, что я должен был заняться любовью с [воображаемой] женщиной на столе. Некоторым из нас приходилось это делать. Нужно было описывать девушку.

Это было ужасно. «Она блондинка, брюнетка, она грудастая, не так ли? Как ты это делаешь? Что ты ей говоришь?» Я покраснел, это было ужасно», – сказал Нардиелло в подкасте Under the Cosh.

Экс-футболист сказал, что партнеры по команде рассмеялись, услышав, что он выбрал миссионерскую позу.

«[Заставляли это делать] суперзвезды. Главными были [Райан] Гиггз и Дэвид Мэй, но было видно, как Кин и Бекхэм просто упиваются этим, и я думал: «О Боже, я должен заняться любовью с девушкой на глазах у всех этих парней».

Другим партнерам по команде повезло больше в том смысле, что при посвящении им не приходилось имитировать секс на столе», – добавил Даниэль.

Также валлиец заявил, что одному из его товарищей по команде пришлось сыграть в «игру ложкой» с экс-защитником «Юнайтед» Дэвидом Мэем. В этой игре Мэй и неназванный молодой футболист засовывали ложки в рот и пытались ударить друг друга так сильно, как только могли.

Однако, когда удары должен был наносить молодой игрок, Гиггз сзади бил юношу по голове.

Даниэль Нардиелло находился в системе «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2005 год.