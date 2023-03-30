Жиру о цели в сборной Франции: «Забить как можно больше голов, чтобы Мбаппе не догнал меня в ближайшее время»

пошутил о своей цели в сборной Франции.

«Моя цель – забить как можно больше голов за «синих», чтобы [Мбаппе] не догнал меня в ближайшее время», – со смехом сказал нападающий « » и сборной Франции.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды, на его счету 53 гола. Мбаппе с 38 мячами занимает 5-е место по этому показателю.