Жиру о цели в сборной Франции: «Забить как можно больше голов, чтобы Мбаппе не догнал меня в ближайшее время»

Теги ПСЖ Милан Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Оливье Жиру Килиан Мбаппе Футбол

Оливье Жиру пошутил о своей цели в сборной Франции. 

«Моя цель – забить как можно больше голов за «синих», чтобы Килиан [Мбаппе] не догнал меня в ближайшее время», – со смехом сказал нападающий «Милана» и сборной Франции.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды, на его счету 53 гола. Мбаппе с 38 мячами занимает 5-е место по этому показателю. 

11 комментариев

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ТТД Бубнова
Ответ Александр Бабуев
Если без травм, то больше 100 должен забить, благо Лихтенштейны с Литвой пока никуда не собираются))
Как это никуда не собираются? Собираются в группу к Португалии
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Александр Бабуев
Ответ Экселлент
Мбаппе не то что догонит, он вполне возможно и недосягаемый рекорд поставит,по крайней мере у него все для этого есть,плюс возраст!
Если без травм, то больше 100 должен забить, благо Лихтенштейны с Литвой пока никуда не собираются))
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Пако
Рано или поздно, но Мбаппе и догонит и перегонит Жиру. Если, конечно, не произойдёт ничего экстраординарного.
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MonkeyMeister
Зря сказал. Черепах сейчас разноется и Жиру вообще больше играть не будет.
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Victor1922
Рекордсмен, хотя начал выступать за сборную в 25 лет! 💪
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Sevuska
Буду очень удивлён если Мбаппе не догонит Оливье уже в этом году 🧐
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Иван Петров
Цель Сборной Франции - 11 Темнокожих
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Зизуха
Шах и мат черепашке
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Пользователь заблокирован
Давай Жиру догони до 60 мячей за сборную ! ✊
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Hella black
Что есть,то есть ! Жаль только Оливье возрастной уже,а так мог бы ещё шороху навести.
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Экселлент
Мбаппе не то что догонит, он вполне возможно и недосягаемый рекорд поставит,по крайней мере у него все для этого есть,плюс возраст!
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+3
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