Жиру о цели в сборной Франции: «Забить как можно больше голов, чтобы Мбаппе не догнал меня в ближайшее время»
Оливье Жиру пошутил о своей цели в сборной Франции.
«Моя цель – забить как можно больше голов за «синих», чтобы Килиан [Мбаппе] не догнал меня в ближайшее время», – со смехом сказал нападающий «Милана» и сборной Франции.
Жиру является лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды, на его счету 53 гола. Мбаппе с 38 мячами занимает 5-е место по этому показателю.
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