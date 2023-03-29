Португальского бизнесмена обвиняют в попытке подкупа игроков «Риу Аве» и «Маритиму» в пользу «Бенфики» в сезоне-2015/16. Все футболисты отказались

Португальского бизнесмена обвиняют в попытке подкупа игроков в пользу «Бенфики».

Прокуратура установила, что в сезоне-2015/16 бизнесмен Сесар Боавентура пытался подкупить игроков «Риу Аве» Марсело дос Сантоса, Лионна и Кассио, а также голкипера «Маритиму» .

В документе, к которому получило доступ издание O Jogo, указано, что Боавентура сказал Лионну, что президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра заплатит 80 000 евро за то, что защитник получит желтую карточку в первом тайме матча 31-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Риу Аве». Оплату произвели бы после матча купюрами по 500 евро.

После отказа Боавентура связался с голкипером «Риу Аве» и предложил 60 тысяч евро. Вратарь также отказался.

После двух отказов бизнесмен обратился к Марсело дос Сантосу, попросив его заработать пенальти. В обмен на это Боавентура пообещал игроку, что он перейдет в известный иностранный клуб. Марсело отказался.

Процесс повторился позже, но на этот раз Боавентура связался с Саленом перед матчем «Бенфики» с « » в 33-м туре сезона-2015/16. Голкиперу он пообещал зарплату в размере 300 тысяч евро в год в иностранном клубе, но Сален ответил отказом.

Прокуратура требует, чтобы Боавентура выплатил государству 480 тысяч евро.