Где смотреть Бавария – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 1 апреля
В субботу, 1 апреля, сыграют Бавария и Боруссия Дортмунд в 26 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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