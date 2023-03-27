Где смотреть Бавария – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 1 апреля

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

В субботу, 1 апреля, сыграют Бавария и Боруссия Дортмунд в 26 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Бавария – Боруссия Дортмунд

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Бавария: все новости

Боруссия Дортмунд: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч Бавария – Боруссия

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