«Фейеноорд» схватит «Рому» за глотку. Проблем с проходом дальше не будет». Ад де Мос об 1/4 ЛЕ

Бывший тренер «Аякса» Ад де Мос считает, что «Фейеноорд» пройдет «Рому» в .

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне, когда « » и « » встречались в финале Лиги конференций, итальянский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«На этот раз все будет по-другому, потому что в этом противостоянии предстоит сыграть два матча. «Фейеноорд» схватит «Рому» за глотку и дома, и на выезде.

«Рома» хорошо обороняется и старается контратаковать как можно чаще – я видел их в матче с «Зальцбургом». Но я чувствую, что у «Фейеноорда» не будет проблем с проходом дальше, если они подойдут к противостоянию в хорошей форме и без травм», – сказал де Мос в интервью Feyenoordreport.