«Фейеноорд» схватит «Рому» за глотку. Проблем с проходом дальше не будет». Ад де Мос об 1/4 ЛЕ

Теги Рома высшая лига Нидерланды Фейеноорд серия А Италия Лига Европы УЕФА Ад де Мос Футбол

Бывший тренер «Аякса» Ад де Мос считает, что «Фейеноорд» пройдет «Рому» в Лиге Европы.

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне, когда «Рома» и «Фейеноорд» встречались в финале Лиги конференций, итальянский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«На этот раз все будет по-другому, потому что в этом противостоянии предстоит сыграть два матча. «Фейеноорд» схватит «Рому» за глотку и дома, и на выезде.

«Рома» хорошо обороняется и старается контратаковать как можно чаще – я видел их в матче с «Зальцбургом». Но я чувствую, что у «Фейеноорда» не будет проблем с проходом дальше, если они подойдут к противостоянию в хорошей форме и без травм», – сказал де Мос в интервью Feyenoordreport.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Главное чтобы маур их за яйца не схватил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
вперед, народный клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bozqurd_Idel_Ural_
Фейеноорд сейчас в отличной форме, м#рде будет оказан очень теплый прием на Де Кёйп!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Главное запомнить и чтобы потом не было плак плак пук пук держась за глотку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий