«Ювентус» может купить Хейлунда, если продаст Влаховича. «Аталанта» оценивает его в 50+ млн евро

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович Расмус Хейлунд Футбол

«Ювентус» заинтересован в приобретении форварда сборной Дании Расмуса Хейлунда.

По данным Calciomercato, туринцы думали о его приобретении еще до того, как «Аталанта» купила игрока у «Штурма» летом 2022-го.

В руководстве «бьянконери» полагают, что датчанин станет идеальной заменой Душану Влаховичу, если тот летом сменит команду.

«Аталанта» считает, что Хейлунда стоит сохранить еще на год и оценивает его минимум в 50 млн евро.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов в Серии А за 23 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой

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27 комментариев

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Евгений Цыбулин
Дайте денег Аллегри и пинка,под зад!!!С Максом,у нас и Мбаппе,с Холландом,забудут,как забивать!)))
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Under
Ответ PenCap Chew
Летом свободным агентом вернется Мората и усадит Влаховича на скамейку. Хейлунда вряд ли стоит ждать в Юве.
летом 2024-го?
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Vitalik Barbacari
Ответ Полуэктов Пётр
Вот так 2 матча за сборную хорошо сыграл и уже откуда-то 50+кк евро ценник.
ну такто у него и за клуб стата не плохая для 20 летнего) хотя его вообще не знаю и не видел… но нынче цены такие. За 100 лямов купишь середняка. Хочешь топа то 200)
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PenCap Chew
Летом свободным агентом вернется Мората и усадит Влаховича на скамейку. Хейлунда вряд ли стоит ждать в Юве.
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дядюшка киборг
Ответ Бухгалтер2021
круче холанда будет
но это не точно
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9wkbc9rjcb
7голов за 23 игры гениально 50 + миллионов.
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Tax_Free
а юве напов может не в италии покупать вообще? 1-1,5 сезона кто-то ярко выстреливает, все погнали в турин
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Андрюха с района
Заруинит свою карьеру в туринском автобусе)
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DavidRobertJosephBeckham
Этому парню с его напором надо в АПЛ.
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WhoReadThisWillDie
Теперь юве центрнапов как перчатки менять будет?
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Бухгалтер2021
круче холанда будет
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melmi
Смешно
Проблема с результативностью в Юве явно не во Влаховиче ( очень качественном нападающем ) , а в Аллегри. Команда играет не от себя , а от слабостей соперников . Моментов очень мало
Покупка датчанина ее явно не решит
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Garikus89
Ответ Полуэктов Пётр
Вот так 2 матча за сборную хорошо сыграл и уже откуда-то 50+кк евро ценник.
У него за Аталанту на гол меньше, чем у Влаховича, причем он не бьет пенальти. И ему всего 20 месяц назад стукнуло. Даже тут ниже новость прикреплена от января, что его Барселона за 40 млн может купить.
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Under
Ответ Полуэктов Пётр
Вот так 2 матча за сборную хорошо сыграл и уже откуда-то 50+кк евро ценник.
в чём проблема, не нравится цена - никто не заставляет покупать, рынок всех помирит
или Аталанта обязана продать по той цене, которую Ювентус сам предложит?
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gja
Ответ Полуэктов Пётр
Вот так 2 матча за сборную хорошо сыграл и уже откуда-то 50+кк евро ценник.
Откуда-то у Барселона хотела на его найти 40млн в зимнее трансферное окно...
Игрок молодой, прогрессирует более чем, да и не за копейки его Аталанта покупала.
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Ярополк Окаянный
Я смотрю у нового руководства амбициозные планы по закреплению Юве в Лиге Европы.
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Eziiko
Ответ ДиспетчерАВС3
китайский Холанд?)
Датский
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MURA
Юве решил сэкономить и купить Холланда с Алиэкспресса
+2
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Владислав
Аллегри и его удушит своим «антифутболом»...
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Зверёк
Холанд с Али Экспресса или люкс копия
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Зверёк
Холанд с Али Экспресса или люкс копия
+1
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Bayern777
Хейлунд и Влахович Ювентусу не нужен,нужен Мората который не попадает в ворота но делает результат ))
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Ислам Гасанов
Лучше бы Юве присмотрелась к новому тренеру. А то любой нападающий будет деградировать при Аллегри
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Егор Братченко
Ответ Полуэктов Пётр
Вот так 2 матча за сборную хорошо сыграл и уже откуда-то 50+кк евро ценник.
я об этом же
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ДиспетчерАВС3
китайский Холанд?)
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