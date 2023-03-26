«Ювентус» может купить Хейлунда, если продаст Влаховича. «Аталанта» оценивает его в 50+ млн евро

« » заинтересован в приобретении форварда сборной Дании Расмуса Хейлунда.

По данным Calciomercato, туринцы думали о его приобретении еще до того, как «Аталанта» купила игрока у «Штурма» летом 2022-го.

В руководстве «бьянконери» полагают, что датчанин станет идеальной заменой , если тот летом сменит команду.

« » считает, что Хейлунда стоит сохранить еще на год и оценивает его минимум в 50 млн евро.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов в Серии А за 23 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой