«Ювентус» может купить Хейлунда, если продаст Влаховича. «Аталанта» оценивает его в 50+ млн евро
«Ювентус» заинтересован в приобретении форварда сборной Дании Расмуса Хейлунда.
По данным Calciomercato, туринцы думали о его приобретении еще до того, как «Аталанта» купила игрока у «Штурма» летом 2022-го.
В руководстве «бьянконери» полагают, что датчанин станет идеальной заменой Душану Влаховичу, если тот летом сменит команду.
«Аталанта» считает, что Хейлунда стоит сохранить еще на год и оценивает его минимум в 50 млн евро.
В текущем сезоне форвард забил 7 голов в Серии А за 23 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой
Проблема с результативностью в Юве явно не во Влаховиче ( очень качественном нападающем ) , а в Аллегри. Команда играет не от себя , а от слабостей соперников . Моментов очень мало
Покупка датчанина ее явно не решит
или Аталанта обязана продать по той цене, которую Ювентус сам предложит?
Игрок молодой, прогрессирует более чем, да и не за копейки его Аталанта покупала.