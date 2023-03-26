Ковачич об 1:1 с Уэльсом: «Не хотели такого старта, но впереди много матчей. Мы это компенсируем»

оценил ничью сборной Хорватии с (1:1) в отборе Евро-2024.

Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.

«Мы хорошо начали, забили и имели шансы забить еще. Но когда не забиваешь, не реализуешь свои моменты... Мы пропустили этот гол на последних минутах.

Мы не хотели такого старта, но впереди много матчей, и я думаю, мы это компенсируем», – сказал полузащитник сборной .

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро