Ковачич об 1:1 с Уэльсом: «Не хотели такого старта, но впереди много матчей. Мы это компенсируем»

Теги Сборная Хорватии по футболу сборная Уэльса по футболу квалификация Евро-2024 Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич оценил ничью сборной Хорватии с Уэльсом (1:1) в отборе Евро-2024.

Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.

«Мы хорошо начали, забили и имели шансы забить еще. Но когда не забиваешь, не реализуешь свои моменты... Мы пропустили этот гол на последних минутах.

Мы не хотели такого старта, но впереди много матчей, и я думаю, мы это компенсируем», – сказал полузащитник сборной Хорватии.

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро

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