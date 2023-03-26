Тренер Уэльса об 1:1 с Хорватией после гола на 93-й: «Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это»

Главный тренер сборной оценил ничью с Хорватией (1:1) в отборе Евро-2024.

Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.

«Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это, они играли против очень-очень хорошей команды.

Мы были дисциплинированы и придерживались нашего плана», – сказал .

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