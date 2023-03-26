Тренер Уэльса об 1:1 с Хорватией после гола на 93-й: «Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это»

Теги Сборная Хорватии по футболу сборная Уэльса по футболу квалификация Евро-2024 Роб Пейдж Футбол

Главный тренер сборной Уэльса оценил ничью с Хорватией (1:1) в отборе Евро-2024.

Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.

«Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это, они играли против очень-очень хорошей команды.

Мы были дисциплинированы и придерживались нашего плана», – сказал Роб Пейдж.

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро

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3 комментария

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Егор Крид58
Ответ Dr.Gebbelsss
Будем честны - Уэльсу немного повезло) единственный удар в створ стал голом, да еще и в добавленное время! Хорваты смотрелись сильнее . и должны были забивать 2 гол , но Уэльс молодцы, выстояли!
немного? им очень повезло
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RealJon
Блин, мне жаль Далича. Не его вина, но, как только он убрал Модрича, тут же пропустили из-за вялости Майера выходивший на его место )))
+2
0
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Dr.Gebbelsss
Будем честны - Уэльсу немного повезло)
единственный удар в створ стал голом, да еще и в добавленное время!
Хорваты смотрелись сильнее . и должны были забивать 2 гол , но Уэльс молодцы, выстояли!
+2
-1
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