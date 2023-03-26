Тренер Уэльса об 1:1 с Хорватией после гола на 93-й: «Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это»
Главный тренер сборной Уэльса оценил ничью с Хорватией (1:1) в отборе Евро-2024.
Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте матча.
«Такое ощущение, что мы выиграли. Ребята заслужили это, они играли против очень-очень хорошей команды.
Мы были дисциплинированы и придерживались нашего плана», – сказал Роб Пейдж.
Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро
единственный удар в створ стал голом, да еще и в добавленное время!
Хорваты смотрелись сильнее . и должны были забивать 2 гол , но Уэльс молодцы, выстояли!